«بلدي كلباء»: توزيع 204 قطع أراض سكنية وتجارية وصناعية على المواطنين

السيد حسن (كلباء)

قال سالم النقبي القائم بأعمال رئيس المجلس البلدي بمدينة كلباء: «إن المجلس وزع خلال العام الماضي 148 قطعة أرض سكنية على المواطنين في كلباء في منطقة الساف الجديدة، وغيرها من المناطق بالمدينة وضواحيها، كما تمكن المجلس من توزيع 56 قطعة أرض صناعية وتجارية في ذات الفترة على المواطنين».

وذكر النقبي أن المجلس البلدي لمدينة كلباء، وانطلاقاً من التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يسعى إلى تحقيق استقرار الأسر المواطنة من خلال الخدمات التي يقدمها في مدينة كلباء، خاصة تلك التي تتصل بتوزيع الأراضي بالتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية المحلية المختصة، حيث يقوم المجلس بفرز جميع الطلبات المقدمة إليه من مواطنين، للحصول على الأرضي السكنية أو التجارية أو الصناعية، ويكون المعيار الأول والأخير هو مدى أحقية مقدم الطلب لهذه الأرض، وهل الشروط منطبقة عليه أم لا ؟ والنظر يكون في الأوراق المقدمة، ومدى قناعتها وعدالتها.

وأشار القائم بأعمال رئيس المجلس البلدي في كلباء إلى أنه خلال شهر يناير 2019 تمت الموافقة على 32 قطعة أرض سكنية لتوزيعها على مستحقيها من أهالي كلباء ممن استوفيت الشروط، كما تم توزيع 14 قطعة أرض تجارية وصناعية، خلال شهر يناير على مستحقيها في كلباء.

ولفت النقبي، أن المجلس البلدي يقوم بتسلم الأوراق مباشرة من المواطنين، ثم يقوم بفرزها وتدقيقها للموافقة عليها أو رفضها، وفي حال الموافقة عليها يتم رفعها إلى الدائرة المختصة مكتملة، ومن جانبها تقوم الدائرة بعمل التخطيط الكامل للأرض، ومن ثم تسليمها للمواطنين، وتم رفض كثير من الطلبات المقدمة غير المطابقة للشروط خلال العام الماضي.

هذا وتشير إحصاءات العام قبل الماضي 2017 أنه تم اعتماد 211 طلباً مقدماً من مواطنين للحصول على أراضٍ وفق الشروط والاستحقاقات المعمول بها في حكومة الشارقة، والخاصة بملف توزيع منح الأراضي السكنية والتجارية واعتمادها وتوزيعها، وبلغ عدد الأراضي السكنية من الإجمالي العام السابق 151 قطعة أرض، بينما بلغ إجمالي عدد الأراضي التجارية والصناعية 60 قطعة أرض.

وسجل شهر أبريل من العام 2017 الأعلى من حيث عدد الأراضي الموزعة على المواطنين في كلباء، إذ سجل اعتماد 67 قطعة أرض، منها 41 سكنية و26 تجارية، ثم شهر مارس بـ 63 قطعة أرض، منها 49 سكنية و 14 تجارية، ثم شهر يناير، وتم خلاله اعتماد 54 قطعة أرض، منها 34 سكنية و 20 تجارية، ثم شهر فبراير الذي يعد الأقل، حيث تم اعتماد 27 قطعة أرض جميعها سكنية.

ودعا سالم النقبي، القائم بأعمال رئيس المجلس البلدي في كلباء، جميع المواطنين الراغبين في الحصول على أراضٍ سكنية وتجارية وصناعية ممن يستحقونها أن يراجعوا المجلس البلدي بكافة الأوراق الثبوتية أوقات الدوام الرسمي لاتخاذ الإجراءات كافة.