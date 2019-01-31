بلدية أبوظبي تنظم «أسبوع الابتكار» اعتباراً من يوم غد

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم بلدية مدينة أبوظبي «أسبوع الابتكار» تحت شعار (بلدية مدينة أبوظبي تبتكر) في مقرها الرئيسي – شارع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - أبوظبي، حيث تبدأ فعاليات وبرامج الأسبوع اعتباراً من يوم غد 1 فبراير 2019 وتستمر حتى التاسع من الشهر ذاته، في حين سيتم الافتتاح الرسمي للفعالية الأحد المقبل.

وأوضحت البلدية أن أسبوع الابتكار حافل بالفقرات والفعاليات والبرامج الثرية وستقيم بالتعاون مع مؤسسة الإمارات ورشة «الهاكاثون»، وهي عبارة عن تكوين فرق عمل مصغرة مكونة من 4-6 أشخاص يمثلون مختلف فئات وشرائح المجتمع كافة من موظفين، وطلاب جامعات، وطلبة مدارس ثانوية، وموظفين، ورواد أعمال ومتخصصين في تكنولوجيا المعلومات وغيرهم، للعمل على تطوير حلول وأفكار في المجالات التي يحددها الهاكاثون، وسيكون موضوع الورشة تحت عنوان «إنشاء رؤية جديدة لمتنزهات المدينة»، وسيستمر البحث والعصف الذهني بين الفرق لمدة 24 ساعة بمعدل 12 ساعة في اليوم الواحد وذلك في المبنى الرئيسي لبلدية مدينة أبوظبي، وفي نهاية اليوم الثاني سيتم الإعلان عن الفريق الفائز بالفكرة الابتكارية وتوزيع الجوائز القيمة والمقدمة من بلدية مدينة أبوظبي للفريق الفائز.

كما سيشهد يوم الافتتاح الرسمي لأسبوع الابتكار ببلدية مدينة أبوظبي تكريم الشركات والموظفين الفائزين الذين قدموا المشاريع والأفكار الابتكارية في «ثلاثاء الابتكار» للعام 2018، وكذلك تكريم الجهات الحكومية والفائزة في مجالات الابتكار، كما ستتخلل هذا اليوم 3 ندوات وورش عمل ومحاضرات متخصصة في مفاهيم الابتكار والإبداع.

وأشارت البلدية إلى أنها وبالتزامن مع أسبوع الابتكار ستقيم معرضا داخليا، حيث يقوم العارضون من الشركات بعرض المشاريع المستقبلية والمبتكرة لديهم، وقد وصل عدد الشركات المسجلة للمشاركة في المعرض 12 شركة.

و أشارت إلى أن الساحة الخارجية للبلدية والمطلة على شارع الشيخ زايد بن سلطان ستضم الخيام المفتوحة للجمهور، حيث ستكون الخيمة الرئيسية مكاناً ومنصة لعرض المشاريع المبتكرة التي تقوم البلدية بتنفيذها مع المشاريع المستقبلية أيضا، إلى جانب الخيمة الثانية والمخصصة للشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص لعرض مشاريعهم المستقبلية وابتكاراتهم.