الامارات | شرطة أبوظبي تضبط شخصا قتل زوجته طعناً بالسكين

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تضبط شخصا قتل زوجته طعناً بالسكين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت شرطة أبوظبي، شخصا أقدم على قتل زوجته، طعنا بالسكين في أبوظبي، على خلفية خلافات أسرية بينهما.

وذكرت مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في قطاع الأمن الجنائي، أنها أنهت تحقيقاتها المبدئية بعد استكمال الإجراءات الأمنية، وأحالت الواقعة مع محرزاتها إلى النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

وأعربت شرطة أبوظبي عن أسفها لوقوع هذه الحادثة الأسرية التي خلّفت أثارا سلبية، مشيرة إلى أهمية تحلّي الأزواج بالوازع الديني وروح المسؤولية والتعقّل في حل الخلافات العائلية، لافتة إلى أن مثل الحوادث تنجم عنها تفكك كيان الأسرة، ودمارها بما يؤثر سلباً في المجتمع وأفراده.

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ودعت إلى أهمية ضبط السلوك الفردي بين الأزواج، واتباع الطرق السلمية القائمة على النقاش البناء في حل الخلافات، وإعلاء قيم ثقافة الحوار الهادئ والتشاور داخل الأسرة للوصول إلى صيغ مشتركة قبل تصاعد الخلافات، وتفاقمها دون مبررات، وذلك كي تكون العلاقة مبنية على الاحترام والتقدير المتبادل مهما كان الخلاف وحجمه بين الزوجين.

وأكدت أن دولة الإمارات أوجدت جهات مختصة تعنى بحل المشاكل العائلية، كإدارة مراكز الدعم الاجتماعي، التي تقوم بذلك بشكل ودي، عبر كوادر استشارية يقدمون كل أنواع النصح والإرشاد والتوعية لإيجاد الحلول التوفيقية المناسبة، وعودة الحياة العائلية إلى طبيعتها ببن الأزواج المتخاصمين.