14 مليون درهم مساعدات «الهلال» بالفجيرة و«الشرقية»
شيخ الأزهر: جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم ملهمة
شيخ الأزهر: جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم ملهمة
رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس النيجر بيوم الجمهورية
رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس النيجر بيوم الجمهورية
نورة الكعبي: إعلان النتائج الأولية لتقرير حالة ومستقبل اللغة العربية
نورة الكعبي: إعلان النتائج الأولية لتقرير حالة ومستقبل اللغة العربية
جامعة زايد تحتفي باليوم العالمي للغة العربية
جامعة زايد تحتفي باليوم العالمي للغة العربية