تكنولوجيا: هواوي تطلق سلسلة S من الشاشات الذكية بسعر يبدأ من 503 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة هواوي رسمياً اليوم عن سلسلة S من الشاشات الذكية التي تبدأ من سعر 503 دولار، وتصل إلى معدل تحديث 120Hz في أعلى إصدار من السلسلة.

قدمت هواوي اليوم سلسلة شاشات S الذكية التي تتضمن إصدار بحجم 55 إنش ومعدل تحديث 60Hz وسعر 503 دولار، وإصدار مميز بحجم 55 إنش وسعر 564 دولار، وأخر بحجم 75 إنش وسعر 763 دولار، مع إصدار S Pro بحجم 65 إنش وسعر 1068 دولار، وأخر S Pro بحجم 75 إنش وسعر 1120 دولار.

لم تقدم هواوي الكثير من التفاصيل عن مواصفات سلسلة S الجديدة من الشاشات الذكية، إلا أن بعض التفاصيل التي كُشِف عنها تؤكد على أن أعلى إصدار من السلسلة يدعم معدل تحديث 120Hz.

مميزات شاشة هواوي S PRO الذكية

تتميز شاشة هواوي Smart Screen S Pro بحجم 75 إنش ودقة عرض 4K، كما تدعم نطاق وتغطية لونية بنسبة 92% من ألوان DCI-P3، مع معدل تحديث 120Hz، وتضم الشاشة رقاقة Huawei Honghu 818، كما تعمل بنظام تشغيل HarmonyOS 2.0.

كما تدعم الشاشة إتصال سلس بدقة 1080P HD، كما تدعم الشاشة معايير Rheinland الألمانية لحماية العين، أيضاً يمكن للشاشة أن تدعم المستخدم في التحكم في المنزل الذكي، كما تأتي بكاميرة بتقنية الذكاء الإصطناعي، وتدعم التدوير بزاوية 180 درجة.

أيضاً تأتي الشاشة بعدد 4 من المكبرات الصوتية بقدرة 10W، مع تجويف صوتيات 1L، كما تتوافق في العمل مع مكبرات HUAWEI Sound، لضبط نظام صوتيات مميز، مع مؤثرات 3D سينمائية، وتضم شاشة هواوي Smart Screen S Pro كاميرة بدقة 13 ميجا بيكسل بتقنية الذكاء الإصطناعي.

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