مواصفات غير مسبوقة لـ”آيفون 13″..يدعم تقنية واي فاي 6

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 ديسمبر 2020 06:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

يترقب عشاق شركة أبل الأمريكية الإصدار الجديد من سلسلة هواتف “آيفون 13″، وسط توقعات بأن يكون الإصدار الجديد يمتلك مميزات ثورية .

كشفت تسريبات تقنية حديثة عن مواصفات هاتف “آيفون 13” المرتقب، وأنه سيحل أبرز مشكلات الإصدار “12”، وسيأتي بحزمة من التعديلات التقنية المميزة.

وحسبما نقل موقع مجلة “فوربس” الأميركية عن جون بروسر، المتخصص بتسريبات منتجات شركة “أبل” الأميريكية، فإن “آيفون 13” سيزوّد بشاشة “إل تي بي أو”، قادرة على توفير تجربة عرض بدقة عالية دون أن يكون ذلك على حساب عمر البطارية.

ووفق بروسو فإن الشاشة الجديدة ستجعل “آيفون 13” منافسا قويا للهواتف العاملة بنظام “أندرويد”، والتي كانت تتباهى بقوة بطاريتها وطول عمرها.

وسيدعم الهاتف الجديد تقنية “واي فاي 6″، التي تتميز بالسرعات الفائقة التي تصل إلى 9.6 غيغابت في الثانية، وتقليل وقت الاستجابة، وكفاءة استخدام الطاقة.

وكانت تسريبات سابقة خاصة بالإصدار 13 من “أيفون” قد أشارت إلى أن الهاتف سيدعم تقنية شبكات الجيل الخامس من الاتصالات، بالإضافة إلى مضاعفة حجم التخزين، وتقنية التعرّف على المستخدم باللمس.