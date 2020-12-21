تكنولوجيا: ZTE تطلق هاتف AXON 20 5G في الأسواق العالمية بسعر 449 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة ZTE اليوم في دفع هاتف AXON 20 5G المميز بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة، ومعدل تحديث 90Hz، ومعالج Snapdragon 765G للأسواق العالمية، حيث ينطلق الهاتف بسعر 449 دولار أو 449 يورو.

كانت شركة ZTE قد قدمت هاتف AXON 20 5G للمرة الأولى في السوق الصيني خلال الفترة الماضية كأول هاتف ينطلق بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة، واليوم تعلن الشركة عن إطلاق الهاتف للأسواق العالمية، على أن يتوفر بشكل محدود في البداية باللون الأسود.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف AXON 20 5G في سوق المملكة العربية السعودية، وشمال إفريقيا، ودولة الإمارات، كما ينطلق لدول الإتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وكوريا الجنوبية، وأوكرانيا والفلبين وأيضاً تايلند.

يذكر أن هاتف AXON 20 5G أطلق بشاشة OLED بحجم 6.92 إنش، ومعدل تحديث 90Hz، كما يدعم الهاتف سرعة لمس 240Hz، كما يتميز الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 765G، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

أيضاً يتميز هاتف AXON 20 5G بنظام تشغيل Android 10، وواجهة MiFlavor 10.5، كما يضم الهاتف مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 120 درجة، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وأخر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

كما تضم شاشة الهاتف مواد تدعم النفاذية الفائقة في الشاشة OLED، لدعم التصوير بكفاءة أعلى بالكاميرة الأمامية المميزة بدقة 32 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف خوارزمية تدعم أيضاً التصوير بآداء أعلى في الكاميرة، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 4220 mAh.

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