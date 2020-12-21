تكنولوجيا: إعلان تشويقي يؤكد على دعم هاتف Reno5 Pro Plus بمستشعر سوني IMX766 بدقة 50 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Oppo إعلان تشويقي جديد اليوم لهاتفها المرتقب Reno5 Pro Plus، حيث أكد الإعلان على دعم الهاتف بمستشعر IMX766 رئيسي من سوني بدقة 50 ميجا بيكسل.

كانت شركة Oppo قد قدمت خلال الفترة الماضية كلاً من هاتفي Reno5، وReno5 Pro، ومن جديد تعقد الشركة حدث في 24 من ديسمبر لإطلاق إصدار جديد من السلسلة بعنوان Reno5 Pro Plus.

ولقد جاءت الإعلانات التشويقية اليوم في صفحة Oppo الرسمية على منصة Weibo، لتؤكد على بعض التفاصيل في هاتف Reno5 Pro Plus، والتي يأتي على رأسها دعم الهاتف بمستشعر سوني الجديد IMX766، كما تتضمن إعدادات الكاميرة الخلفية مستشعر بزوايا عرض واسعة ودقة 16 ميجا بيكسل، وأخر telephoto بدقة 13 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير.

أيضاً رصد الهاتف في قاعدة بيانات TENAA بشاشة AMOLED بحجم 6.55 إنش، وجودة عرض FHD بلس، ومعدل تحديث 90Hz، كما يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 865، مع إختيارين في الذاكرة العشوائية بين 8 و12 جيجا بايت رام، وأيضاً إختيارين في السعة التخزينية بين 128 و256 جيجا بايت.

كما ينطلق هاتف Reno5 Pro Plus بنظام تشغيل Android 11 وواجهة ColorOS 11، وبطارية بقدرة 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 65W، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن الهاتف خلال أيام لمزيد من التفاصيل.

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