شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تغلق 53 متجرا فى كاليفورنيا و16 بالمملكة المتحدة والبرازيل بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أبل فى بيان لصحيفة نيويورك تايمز عن غلق جميع متاجرها البالغ عددها 53 فى كاليفورنيا وما يصل إلى 16 متجرًا فى جميع أنحاء المملكة المتحدة وتينيسى والبرازيل والمكسيك بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى تلك المناطق، إذ يعد هذا ثانى إغلاق رئيسى لمواقع البيع بالتجزئة التابعة لشركة أبل منذ أن أغلقت المتاجر فى جميع أنحاء الولايات المتحدة فى أبريل، بعد وقت قصير من ظهور الوباء لأول مرة.

قال متحدث باسم الشركة لصحيفة نيويورك تايمز: "نظرًا لظروف COVID-19 الحالية فى بعض المجتمعات التى نخدمها، فإننا نغلق مؤقتًا المتاجر فى هذه المناطق، ونتخذ هذه الخطوة بحذر شديد حيث نراقب الموقف عن كثب ونتطلع إلى عودة فرقنا وعملائنا فى أقرب وقت ممكن."

وتعانى لوس أنجلوس ومدن أخرى فى كاليفورنيا حاليًا بسبب فيروس كورونا، مع انخفاض توافر أسرة العناية المركزة إلى 3 بالمئة فى الولاية اعتبارًا من يوم السبت 19 ديسمبر، إذ أصدرت الولاية أمرًا إقليميًا للإقامة فى المنزل سارى المفعول لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل، ولن يتم رفعه إلا عندما تلبى سعة وحدة العناية المركزة أو تزيد عن 15 بالمئة.

وفى الوقت نفسه، أصدرت المملكة المتحدة أوامر إغلاق متأخرة بسبب الارتفاع المفاجئ فى عدد الحالات وسلالة COVID-19 الجديدة سريعة الانتشار.

يأتى الإغلاق فى واحدة من أكثر أوقات العام ازدحامًا لمتاجر البيع بالتجزئة، قبل أربعة أيام فقط من عيد الميلاد، الذى يقام يوم الجمعة من هذا العام، ومع ذلك، كما تشير أبل على موقع البيع بالتجزئة الخاص بها، لا يزال بإمكانك استلام الطلبات المقدمة عبر الإنترنت، كما أنها ستحترم مواعيد دعم Genius المجدولة مسبقًا داخل المتجر وجلسات التسوق الفردية المحجوزة مع أحد المتخصصين قبل 22 ديسمبر.