شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يرحب بفكرة تحويل "المعاملات الكبرى" لشركته إلى البيتكوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن إيلون ماسك رئيس شركة تسلا عن رأيه فى إمكانية تحويل "المعاملات الكبيرة" من الميزانية العمومية لشركة تسلا إلى البيتكوين، بعد أن اقترح عليه مايكل سايلور، الرئيس التنفيذي لشركة MicroStrategy وأحد المناصرين للعملة الرقمية أن يقوم مؤسس والرئيس التنفيذى لتسلا بهذه الخطوة، إذ كتب سايلور في تغريدة على تويتر: "إذا كنت تريد تقديم خدمة لمساهميك بقيمة 100 مليار دولار، فقم بتحويل ميزانية تسلا من الدولار الأمريكي إلى البيتكوين، الشركات الأخرى في S&P 500 ستحذو حذوك وفي الوقت المناسب ستنمو لتصبح خدمة بقيمة تريليون دولار، هل هذه الصفقات الكبيرة ممكنة؟".

وأجاب ماسك على سايلور، وقال "نعم، لقد اشتريت بيتكوين بقيمة أكثر من 1.3 مليار دولار في الأشهر الماضية وسيسعدني مشاركة طريقة اللعب الخاصة بي أوفلاين".

وقال سايلور في رسالة لرويترز "يواجه كل رئيس تنفيذي التحدي المتمثل في كيفية الحفاظ على قيمة المساهمين وتعزيزها في مواجهة التوسع النقدي غير المسبوق هذا العام."

وأضاف سايلور: "البيتكوين هو أفضل حل لمشكلة القيمة التي يواجهها كل فرد ومستثمر وشركة على وجه الأرض".

وتأتى هذه التصريحات بعد أن ارتفعت أسهم تسلا إلى مستوى قياسي يوم الجمعة الماضى، حيث يستعد المستثمرون لدخول صانع السيارات الكهربائية المتوقع بشدة إلى مؤشر S&P 500 القياسي اليوم الاثنين.

كما ارتفع سعر البيتكوين إلى أعلى مستوى عند 24299.75 دولار يوم الأحد، بعد تجاوز قيمته 20 ألف دولار للمرة الأولى الأسبوع الماضي، وسط اهتمام متزايد من كبار المستثمرين، وكانت قيمة عملة البيتكوين في آخر مرة نحو 23،60.98 دولار، بزيادة 2.88٪