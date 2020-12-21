تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن مواصفات هاتف VIVO Y31 إستعداداً للإعلان الرسمي المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي جاءت عبر منصة جوجل بلاي عن مواصفات هاتف VIVO Y31 الذي ينافس قريباً في سوق الهواتف منخفضة التكلفة.

كانت شركة Vivo قد إعتمدت هاتف Vivo Y31 مؤخراً في Bluetooth SIG، أيضاً تم رصد الهاتف في قوائم منصة جوجل بلاي، حيث يستهدف هذا الإصدار الأسواق العالمية، كما يأتي بنتوء القطرة للكاميرة الأمامية.

كما يتضمن الإطار الجانبي الأيمن لهاتف Vivo Y31 اثنان من الأزرار والتي تعود للزر الرئيسي وزر التحكم في مستوى الصوتيات، بينما يضم الجانب الأيسر زر واحد والذي يعود إلى مساعد جوجل الرقمي وفقاً للتوقعات.

أيضاً أوضحت منصة جوجل بلاي أن الهاتف يأتي بنموذج رقم V2036، كما يضم رقاقة معالج كوالكوم التي تتضمن 4 من أنوية Kryo 2600 بسرعة 2000MHz، و4 من أنوية Kryo 2600 بسرعة 1800MHz، كما يضم المعالج كرت شاشة Adreno 610، ومن المتوقع أن تكون الرقاقة المستخدمة Snapdragon 662.

كما تشير التسريبات إلى أن هاتف Vivo Y31 يتميز بجودة عرض 1080 في 2408 بيكسل، بكثافة عرض 440 بيكسل لكل إنش، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11، ومن المتوقع أن يأتي بواجهة OriginOS، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.

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