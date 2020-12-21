فاطمة أيت طالب - دبي - أخبار ديسمبر 21, 2020 37 تسريب أسعار هواتف #GalaxyS21 ???? حسب 91Mobiles فإن أسعار الهواتف في السوق الأوروبي كالتالي: ????سعر #GalaxyS21 هو 849€ اي ما يقارب 3882 ريال سعودي. ????سعر #GalaxyS21Plus هو 1049€ اي ما يقارب 4797 ريال سعودي. ????سعر #GalaxyS21Ultra هو 1399€اي ما يقارب 6397 ريال سعودي.

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