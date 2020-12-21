شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سكايب يستعين بالذكاء الاصطناعى لجعل المكالمات الجماعية أقل صعوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى مايكروسوفت إلى اضافة مزايا الذكاء الاصطناعي لتطبيق سكايب لجعل المكالمات الجماعية أقل صعوبة، ففي يوليو الماضى، أضافت شركة مايكروسوفت ميزة تسمى Together Mode إلى تطبيق المراسلة Teams workplace، حيث تستخدم الأداة تقنية تجزئة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لوضع الجميع في مكالمة فيديو في نفس المساحة الافتراضية.

وكما يشير موقع The Verge ، فإنها تشق الآن طريقها إلى تطبيق Skype، وباستخدام أحدث إصدار من التطبيق، يمكنك أنت وأصدقاؤك وأفراد عائلتك التظاهر بأنك جميعًا في نفس المكان - بشرط أن يكون هناك خمسة مشاركين على الأقل في المكالمة وأن يكون لكل فرد إمكانية الوصول إلى كاميرا الويب.

ولعل الشيء الرائع هنا هو أنك لست بحاجة إلى تثبيت Skype على جهاز الكمبيوتر الخاص بك للاستفادة من هذه الميزة، فطالما كان لدى شخص واحد حساب، يمكنه دعوة أي شخص آخر من خلال رابط Meet Now.

كذلك فإن وضع "Together Mode" ليس هو التحسين الوحيد الذي تضيفه مايكروسوفت إلى Skype، فعند تحديث التطبيق، ستجد أيضًا ميزة وضع الشبكة الجديدة التي تتيح لك مشاهدة كل بث لكاميرا الويب في نفس الوقت، كما ستجد أيضًا خلفيات إضافية، جنبًا إلى جنب مع المجموعة المعتادة من إصلاحات الأخطاء، ويمكنك تنزيل Skype 8.67 على أنظمة التشغيل Windows وMac وLinux.