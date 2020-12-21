شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تتيح ميزة الاتصال الجماعى لأجهزة Echo .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت أمازون ميزة جديدة ستسمح لمستخدمي أجهزتها Echo بإجراء مكالمات جماعية - صوتية ومرئية، وعلى الرغم من الإعلان عن الميزة مرة أخرى في سبتمبر، ولكن وفقًا لتقرير صادر عن The Verge ، يتم طرح ميزة استدعاء المجموعة بدءًا من اليوم في عدد من الدول بما في ذلك الهند و النمسا وأستراليا والبرازيل وكندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا ، المكسيك ونيوزيلندا وإسبانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وستسمح الميزة لما يصل إلى سبعة أشخاص بالانضمام إلى مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو على أجهزة Echo المدعومة مثل Echo وEcho Dot و Echo Show باستخدام أوامر مثل "Alexa ، اتصل بأسرتي" للاتصال بمجموعة أنشأتها في تطبيق Alexa.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أضافت أمازون أيضًا ميزات جديدة لـ Fire TV Stick (الجيل الثالث) و Fire TV Stick Lite، وتتضمن الميزات واجهة مستخدم جديدة، بما في ذلك قائمة رئيسية جديدة، والعثور على الوجهة، وملفات تعريف المستخدم، وتجربة الصوت أولاً مع Alexa.

ويطلق عليه أكبر تحديث لتجربة Fire TV على الإطلاق، فقد أتاحت أمازون أيضًا دعم ما يصل إلى ستة ملفات تعريف مستخدم على Fire TV، وتسمح الملفات الشخصية لكل مستخدم بالوصول إلى محفوظات المشاهدة والتوصيات وقائمة المشاهدة وتفضيلات البث التلفزيوني المباشر وتحديد الإعدادات، بما في ذلك ميزات إمكانية الوصول، وبعد إعداد ملف تعريف Alexa Voice الخاص بك، يمكنك تبديل ملفات تعريف Fire TV بقول "Alexa ، قم بالتبديل إلى ملف التعريف الخاص بي."