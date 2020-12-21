شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تختبر ميزة جديدة ليوتيوب تسهل مشاركة التنزيلات "أوفلاين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع Android Police الأمريكى، أن جوجل تختبر طريقة جديدة من شأنها أن تسمح لأعضاء يوتيوب Premium بإدارة تنزيلات الفيديو الخاصة بهم على أجهزة منفصلة، حيث تسمح الإعدادات الموجودة في إصدار أندرويد من تطبيق يوتيوب بعنوان "إعدادات غير متصلة بالإنترنت عبر الأجهزة" للمستخدم بتحديد جهاز ثانٍ لتخزين مقاطع فيديو يوتيوب التي تم تنزيلها عليه.

واكتشف Android Police في الأصل هذه الميزة عام 2018 كجزء من تفكيك التطبيق، ورصد أعضاء يوتيوب Premium واجهة المستخدم المحدثة مؤخرًا باستخدام إصدارات مستقرة وتجريبية من التطبيق.

ويؤدي الضغط على القائمة "إعدادات غير متصلة بالإنترنت عبر الأجهزة" إلى إحضار مربع لكتابة الاسم الذي اخترته لتمثيل جهاز منفصل، ويتيح لك مفتاح التبديل تشغيل الميزة والسماح للجهاز المنفصل بتلقي مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها من تطبيق يوتيوب.

ومن ناحية أخرى، من المحتمل أن تكون جوجل قد قررت عدم تقديم إصدار 2018 من الميزة وقررت استخدام العنوان "إعدادات غير متصلة بالإنترنت عبر الأجهزة" لبعض الإمكانيات الأخرى، فعلى سبيل المثال ، بدلاً من السماح لجهاز منفصل بتلقي مقاطع الفيديو التي قمت بتنزيلها من يوتيوب ، يمكن أن تتيح لك الميزة مشاركة تفضيلات الشبكة وجودة البث مع هاتف أندرويد آخر.

لكن يجب ملاحظة أن القدرة على مزامنة التنزيلات عبر الأجهزة ستكون متاحة فقط لمستخدمي يوتيوب المسجلين في اشتراك Premium يوتيوب، وتقدم هذه الخدمة فيديوهات بدون إعلانات وتسمح للمستخدمين بمشاهدة مقاطع الفيديو حتى أثناء استخدام تطبيق آخر أو عندما تكون الشاشة مقفلة.

ويمكنك أيضًا تنزيل مقاطع الفيديو لمشاهدتها في وضع عدم الاتصال لاحقًا (مثل عندما تسافر على متن طائرة وتقرر تحميل بعض المحتوى مسبقًا لمشاهدته أثناء الرحلة)، كما يأتي الإصدار المميز من يوتيوب أيضًا مع يوتيوب Music Premium والذي يتيح لك الاستماع إلى أغانيك المفضلة دون أي انقطاع.

يذكر أن يوتيوب Premium مجاني لمدة شهر واحد للأعضاء الجدد المؤهلين ، ويبلغ سعر الاشتراك فى الخدمة نحو 11.99 دولارًا لكل شهر بعد ذلك، وإذا قررت الاستفادة من الإصدار التجريبي، فستتلقى تذكيرًا قبل سبعة أيام من انتهاء الفترة التجريبية.