وان بلس تتعاقد مع شركة ”لايكا“ لتحسين كاميرات هواتفها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 ديسمبر 2020 08:13 مساءً - منذ 6 دقائق

أبرمت شركة ”وان بلس“ الصينية، وقعت عقدا مع شركة ”لايكا“ الألمانية المتخصصة في إنتاج الكاميرات عالية الجودة.

وكشف تقرير جديد أنه من المتوقع أن يتم تزويد سلسلة OnePlus 9 المقبلة، بالكاميرات الجديدة من ”لايكا“.

ومن شأن هذه الصفقة أن تقوم بتحسين هواتف ”وان بلس“ المقبلة، إذ تراجعت الشركة كثيرا عن وتيرتها مقارنة بمعايير التصوير العالية التي وضعتها الشركات الرائدة من أبل وغوغل وسامسونغ.

يذكر أن الشراكة طويلة الأمد بين شركة ”هواوي“ الصينية و ”لايكا“، جعلت هواوي تتصدر الهواتف بأداء الكاميرا، إذ كان هاتفا Huawei Mate 40 Pro و P40 Pro أول وثالث أفضل كاميرات الهواتف الذكية في العالم في الوقت الحالي.

وعلى الرغم من عدم ذكر أي جهاز يتضمن الكاميرات الجديدة، فمن المتوقع تضمين كاميرات لايكا في سلسلة OnePlus 9.

وعن مواصفات السلسلة المقبلة، فمن المتوقع أن يكون حجم الهواتف 6.5 و 6.7 بوصة وسيتم تشغيلها بواسطة معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 888، ومن الواضح أن كليهما سيحتوي على شاشات بمعدل تحديث 120 هرتز؛ ما يعني التمرير السلس.

وعلى الرغم من أن كلا الهاتفين يحتوي على مجموعة كاميرات ثلاثية، إلا أن هناك -أيضا- مجالا واسعا لشركة ”وان بلس“ لرفع المواصفات لإصدار Pro، خاصة إذا كانت الشراكة مع ”لايكا“ تؤتي ثمارها وكانت الشركة الألمانية لديها بعض الحيل.

ومن الممكن أن يتم إطلاق الهاتفين في مارس 2021.