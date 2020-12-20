تكنولوجيا: وان بلس تؤكد على بدء العمل على تطوير إصدارها الخاص من الساعات الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت التسريبات التي نشرت خلال الفترة الماضية إلى خطط وان بلس لإطلاق إصدارها الأول من الساعات الذكية، واليوم تؤكد وان بلس بشكل رسمي على بدء العمل بالفعل على تطوير ساعة ذكية.

بدأت شركة وان بلس في التوسع في أسواق جديدة خلال الفترة الأخيرة، فإلى جانب إصدارات الشركة من الهواتف الذكية، قدمت وان بلس مجموعة من أجهزة التلفاز الذكية، إلى جانب سماعات OnePlus Buds اللاسلكية من بين منتجات أخرى للشركة، وتستمر العملاق الصيني في المنافسة في أسواق جديدة مع إعلانها الرسمي عن تطوير إصدارها الخاص من الساعات الذكية.

ولقد رصدت OnePlus Watch بالفعل في قاعدة بيانات IMDA في إندونسيا بنموذج رقم W301GB، كما أشار Max J إلى أن شركة وان بلس قامت بتأجيل الإعلان عن ساعتها الذكية دون أن توضح موعد جديد لإطلاق الساعة.

من جانب أخر أشارت بعض التسريبات إلى أن السبب في تأجيل إطلاق OnePlus Watch يعود إلى بعض المشكلات التي تواجه الشركة في تطوير برمجيات الساعة الذكية.

ولقد أشارت التقارير التي جاءت حتى الآن إلى أن إتجاه وان بلس لتطوير إصدارها الخاص من الساعات الذكية يعود للنمو الملحوظ الذي يشهده هذا السوق في الفترة الأخيرة، إلى جانب رغبة الشركة في تنويع منتجاتها التي إقتصرت لفترة طويلة على الهواتف الذكية.

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