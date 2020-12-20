تكنولوجيا: ثنايا المعرفة طريقك لتخطي الصعوبات عبر مجموعة مختارة من المتخصصين في الصحة النفسية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يواجه الكثير من الأشخاص صعوبات وأعباء في الحياة تحتاج لرؤية متخصصين لتخطي هذه الصعوبات، ولقد أُطلِقت منصة ثنايا المعرفة منذ البداية لتقدم دورات من شأنها الإرتقاء بمستوى الصحة النفسية في دول الخليج والعالم.

قد لا يدرك المحيطين بك حجم الصعوبات التي تواجهك بشكل يومي، أو الجهد الذي تبذله لتخطي هذه الأعباء على مدار اليوم، أيضاً يجد البعض مشكلة في الإعتراف بالصعوبات التي يواجهها والتي قد تؤثر بالسلب في النهاية على الصحة النفسية للفرد، وقدرته على الإنخراط في المجتمع.

ويبرز دور منصة ثنايا المعرفة بشكل خاص في قدرتها على الوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص في الخليج العربي والعالم أيضاً، مع مجموعة من المتخصصين في الصحة النفسية بقدرة على توجيه المستخدم أو مجموعة من أفراد الأسره للوقوف على الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى ظهور سلوك غير تقليدي لدى أحد أفراد الأسرة، مع توجيه المستخدمين إلى كيفية التعامل مع السلوك الغير تقليدي لتحقيق الصحة النفسية للفرد وخدمة المجتمع بشكل أفضل.

أيضاً تعد منصة ثنايا المعرفة أول منصة عربية تجمع للمستخدمين مجموعة من الخبراء والمختصين في الصحة النفسية، حيث تستهدف المنصة دعم المستخدمين بدورات مختلفة في الصحة النفسية، والتي تتوفر للمستخدمين في جميع أنحاء العالم بأجور رمزية، كما تختلف الدورات المقدمة من منصة ثنايا المعرفة والتي تتضمن الدورات التالية:

دورة الرهاب الإجتماعي

هي واحدة من الدورات المقدمة في منصة ثنايا المعرفة، والتي تستهدف دعم المستخدمين في الإنخراط في المجتمع، حيث يواجه البعض مشكلة الرهاب الإجتماعي التي تعيق تقدمه في العمل أو الدراسة في بعض الأحيان، لذا تساهم دورة الرهاب الإجتماعي في تقدم المستخدم، كما تدعم الدورة المستخدم في الوقوف على المشكلة التي قد يواجه صعوبة في الإعتراف بها منذ البداية، ومن ثم يعمل المتخصص في هذه الدورة على توجيه المستخدم إلى كيفية العودة للتفاعل مع المجتمع من جديد.

دورة نوبات الهلع

تعد نوبات الهلع من بين الصعوبات التي يواجهها بعض الأشخاص وتعيق تفاعلهم مع المجتمع بشكل جيد، وهي بين مشاكل الصحة النفسية التي خصصت لها دورة في منصة ثنايا المعرفة، حيث يمكن من خلال هذه الدورة أن يحصل المستخدم على توجيه للخطوات اللازمة لمواجهة نوبات الهلع، وأيضاً كيفية التعامل مع الأشخاص الذين يصابون بنوبات الهلع في محيط الأسره أو المجتمع.

أيضاً توفر منصة ثنايا المعرفة الكثير من الدورات التي تدعم المستخدم والمجتمع في الكثير من جوانب الحياة، حيث تقدم للمستخدمين دورات مخصصة للتعامل مع مرضى الزهايمر، وأخرى مخصصة للتعامل مع ذوي الإعاقة، وأيضاً دورات لمعالجة الإكتئاب لدى الشباب، وأخرى لدعم الأبناء في مواجهة مشكلة طلاق الآباء وغيرها الكثير من الدورات التي تدعم المستخدمين في تخطي صعوبات الحياة، وأيضاً تدعم تحقيق مستوى أفضل في الصحة النفسية لأفراد المجتمع.

لهذا تحتاج إلى دورات منصة ثنايا المعرفة!

يعجز البعض عن التعبير بشكل جيد عما يواجهه من صعوبات، كما يتخوف البعض من الحديث عن الصعوبات أو المشاكل النفسية التي يمر بها خوفاً من إستجابة المجتمع أو الأشخاص المحيطين به للأفكار أو الحالة التي يمر بها الفرد أو الأسرة، وهنا يأتي الدور الذي تقدمه منصة ثنايا المعرفة، حيث تعمل المنصة على تغطية العديد من المشاكل النفسية أو المجتمعية التي قد يواجهها الفرد أو الأسرة من خلال دورات مختلفة، كما تجمع المنصة مجموعة مختارة من صفوة الخبراء والمتخصصين في الصحة النفسية.

أيضاً تقدم منصة ثنايا المعرفة الدورات بأجور رمزية، كما أن الدورات تأتي بأعلى معايير السرية والشفافية لدعم المستخدمين بأعلى كفاءة، وبأسس علمية لن يواجه معها الفرد أو الأسرة أي صعوبة في الوصول إلى حل ومعالجة للمشكلات النفسية أو مواجهة الأزمات والصعوبات في سرية تامة.

كما تدعم منصة ثنايا المعرفة المستخدمين في تفادي البحث في مواقع وصفحات تدعي الخبرة وتقدم معلومات قد تؤدي إلى تفاقم المشكلات التي يواجهها الفرد أو الأسرة، حيث يمكنك الإختيار بين نخبة من الخبراء في المنصة يرتكز عملهم بشكل رئيسي على أسس علمية تصل بك إلى معالجة ومواجهة الصعوبات على الوجه الأمثل.

نبذة عن منصة ثنايا المعرفة

تعد ثنايا المعرفة أول منصة عربية أطلقت خلال عام 2018 بهدف رفع مستوى الصحة النفسية لدى الفرد والمجتمع، كما تجلب المنصة خبراء الصحة النفسية عبر دورات إلكترونية بأجور رمزية، وتقدم ثنايا المعرفة الدورات المختلفة التي تدعم الإرتقاء بمستوى الصحة النفسية، في الخليج والعالم.

اعلان





