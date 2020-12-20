شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تواجه دعوى قضائية جديدة بسبب مبيعات متجرها للتطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جوجل تواجه عددًا من الدعاوى القضائية لمكافحة الاحتكار في جميع أنحاء العالم، ويمكن أن تزداد القائمة بحلول شهر يناير، فوفقًا لـ Bloomberg، تبحث ثلاث ولايات أمريكية على الأقل وهم يوتا ونورث كارولينا ونيويورك، في الرسوم التي يتقاضاها عملاق التكنولوجيا من عمليات الشراء والاشتراكات داخل متجره الإلكترونى.

ووفقًا لما ذكره موقع "engadget"، فإن المدعين العامين للولايات في خضم التحضير لدعوى ضد الاحتكار، ويمكن أن يرفعوها في أقرب وقت في يناير.

وتحصل جوجل على نسبة 30% من اشتراكات متجر Play وعمليات الشراء داخل التطبيق، على الرغم من أن هذه العمولة تنخفض إلى 15% بعد العام الأول للاشتراكات.

كما أنه لدى أبل نفس السياسة، لكن المنشور لم يذكر ما إذا كانت السلطات المحلية في الولاية تعد أيضًا دعوى قضائية ضد شركة أبل هى الأخرى.

تعد معدلات عمولة متجر التطبيقات للشركات نقطة خلاف رئيسية بينها وبين المطورين، فقبل بضعة أشهر فقط، رفعت Epic دعوى قضائية ضد كل من جوجل وأبل لإزالة Fortnite من متاجر التطبيقات الخاصة بهم، بعد أن عرضت للمستخدمين طريقة لشراء العناصر منها مباشرة بسعر أقل.

وانتهى المطاف بمجموعة من الشركات ، بما في ذلك Spotify و Facebook ، بالالتفاف وراء مطور اللعبة للاحتجاج على سياسات متجر تطبيقات جوجل وأبل.

وعندما سُئلت جوجل عن التحقيق، قالت إن مطوري أندرويد ليسوا مضطرين للنشر على متجر Play إذا كانوا لا يريدون دفع رسومه.