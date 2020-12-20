شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تطلق قمرًا صناعيًا أمريكيًا للتجسس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة SpaceX قمرًا صناعيًا سريًا للتجسس الأمريكي إلى الفضاء والتابع لمكتب الاستطلاع الوطني (NRO)، وهو صاروخها السادس والعشرون لهذا العام، حيث انطلقت الحمولة الغامضة، المسماة NROL-108من Pad 39A من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا، وذلك خلال نافذة إطلاق مخطط لها مدتها ثلاث ساعات.

وفقا لما ذكره موقع "Space" الأمريكي، حمل صاروخ فالكون 9 المستخدم من مرحلتين القمر الصناعي المخصص للتجسس عاليًا، كجزء من مهمة حكومية تسمى NROL-108، بمناسبة إطلاق SpaceX 26 لعام 2020 ، وهو رقم قياسي جديد للشركة.

كما أنه بعد حوالي تسع دقائق من الإقلاع، انتجت المرحلة الأولى من المعزز بعض الانفجارات الصوتية الدراماتيكية أثناء عودتها، حيث هبطت في (SpaceX's Landing Zone-1 LZ-1) في محطة Cape Canaveral Space Force القريبة.

حمل إطلاق فالكون 9 حمولة سرية إلى المدار لمكتب الاستطلاع الوطني (NRO)، الوكالة الحكومية التي تشرف على أسطول أقمار التجسس الصناعية في البلاد، ولا يُعرف الكثير عن القمر الصناعي باستثناء حقيقة أن NRO قام بتأمين ركوب البضائع السرية للغاية من خلال وسائل غير تقليدية.

وفي بعض الحالات، تستخدم NRO طرقًا بديلة لشراء خدمات الإطلاق بعد إجراء تقييم تراكمي لتحمل مخاطر الأقمار الصناعية، ومواعيد الإطلاق المطلوبة وقدرات الإطلاق المتاحة والتكلفة، حيث إن كل ذلك بهدف ضمان تسليم الأقمار الصناعية بأمان وأمان إلى المدار في في الوقت المناسب.

وهذه المرة شهدت شركة SpaceX تطور جديد، حيث إنها لم تقم بإجراء اختبار إطلاق نار ثابت لصاروخها قبل الرحلة، وعادةً ما تقوم الشركة بتثبيت الصاروخ على المنصة وإطلاق محركات المرحلة الأولى التسعة لفترة وجيزة للتأكد من أن أنظمتها تعمل كما هو متوقع قبل الإقلاع، كما أنه من النادر أن تتخطى SpaceX هذا الاختبار الروتيني ولكن لم يسمع به أحد.