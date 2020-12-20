iOS 14 يعمل عبر 81 في المئة من أجهزة آيفون

دبي - يزن راشد - أصدرت شركة آبل الأرقام الجديدة التي تفيد بمعدل اعتماد iOS 14 و iPadOS 14 اعتبارًا من 15 ديسمبر 2020.

وجاءت الأرقام من خلال تحديث لصفحة App Store عبر الموقع الإلكتروني لمطوري آبل، وذلك لأول مرة منذ إصدار iOS 14 للجمهور في شهر سبتمبر.

وتشير بيانات آبل الجديدة إلى أن iOS 14 مثبت الآن عبر 81 في المئة من أجهزة آيفون التي تم طرحها في السنوات الأربع الماضية.

وتعتمد بيانات آبل الخاصة بأرقام استخدام iOS و iPadOS على الأجهزة التي تدخل إلى متجر التطبيقات.

وتم قياس أحدث مجموعة من البيانات في 15 ديسمبر، كما تقول آبل، مع الإشارة إلى أن الشركة لم تقدم تحديثًا مماثلاً في العام الماضي، لذلك لا يمكننا إجراء مقارنات على أساس سنوي.

وهناك 17 في المئة من الأجهزة التي تم طرحها في السنوات الأربع الماضية تعمل بنظام iOS 13، بينما تشغل 2 في المئة من الأجهزة إصدارًا سابقًا من iOS.

وبغض النظر عن الأجهزة التي تم إصدارها في السنوات الأربع الماضية، يعمل iOS 14 الآن عبر 72 في المئة من جميع أجهزة آيفون المستخدمة حاليًا.

بينما يعمل iOS 13 عبر 18 في المئة فقط من جميع أجهزة آيفون المستخدمة حاليًا، في حين تعمل نسبة 10 في المئة المتبقية بإصدار سابق من نظام التشغيل.

وعندما يتعلق الأمر بنظام iPadOS 14، فإن 75 في المئة من أجهزة آيباد التي تم طرحها في السنوات الأربع الماضية تعمل الآن بنظام iPadOS 14.

بينما تعمل نسبة 22 في المئة من أجهزة آيباد التي تم طرحها في السنوات الأربع الماضية بنظام iPadOS 13، في حين أن نسبة 3 في المئة تعمل من خلال إصدار سابق.

وينخفض هذا الرقم قليلاً عند الحديث عن جميع أجهزة آيباد، حيث تعمل نسبة 61 في المئة من أجهزة آيباد بنظام iPadOS 14، ولا تزال نسبة 21 في المئة من أجهزة آيباد تعمل بنظام iPadOS 13، بينما تستخدم نسبة 18 في المئة إصدارًا سابقًا.

وليس من المستغرب رؤية أرقام التبني العالية لنظام بعد ثلاثة أشهر من الإصدار، إذ جرى تثبيت iOS 14 و iPadOS 14 على 26 في المئة من الأجهزة بعد أسبوع من الإطلاق في شهر سبتمبر.

يذكر أن شركة جوجل توقفت عن الإبلاغ عن الأرقام الخاصة بتوزيعات أندرويد في وقت سابق من هذا العام.