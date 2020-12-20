تكنولوجيا: خلفيات سلسلة هواتف GALAXY S21 الرسمية تتوفر للتحميل الآن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف GALAXY S21 في شهر يناير المقبل، واليوم تم مشاركة خلفيات سلسلة GALAXY S21 الرسمية قبل الإعلان المرتقب.

شغلت سلسلة GALAXY S21 العديد من التسريبات التي إستعرضت الكثير من مواصفات وتصميم الهواتف القادمة، واليوم تعود سامسونج للأضواء بالخلفيات المصممة للجيل القادم من هواتف الشركة المميزة.

كما رصدت البرامج الثابتة الخاصة بسلسلة GALAXY S21 مؤخراً على شبكة الإنترنت، حيث إستطاع المطوريين تحميل الخلفيات الخاصة بالإصدارات الجديدة قبل الإعلان الرسمي.

وتشير التوقعات إلى أن الخلفيات تم تسريبها على غير المتوقع عبر مراجعي سامسونج، حيث تطلق الخليفات الرسمية للإصدارات الجديدة للتحميل غالباً بعد إنطلاق الإصدارات الجديدة رسمياً.

أيضاً تم مشاركة خلفيات سلسلة Galaxy S21 عبر صفحة Jimmy is Promo، ومن ثم توفرت للتحميل عبر موقع Mediafire، حيث تشمل الخلفيات عدد 20 خلفية جديدة، والتي تتضمن 12 من الخلفيات القياسية، و4 من الخلفيات المخصصة لنمط DeX، مع 5 من الخلفيات المتحركة.

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