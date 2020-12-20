تكنولوجيا: هاتف IPHONE 13 القادم يأتي بحجم أصغر في نتوء الكاميرة مع TOF LIDAR

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير التي نشرت مؤخراً على خطط ابل لإطلاق سلسلة IPHONE 13 بتصميم أصغر في نتوء الكاميرة، مع TOF LIDAR.

قدمت ابل هذا العام هواتف iPhone 12 Pro فقط بمستشعر ToF LiDAR، إلا أن بعض التقارير التي نشرت مؤخراً أشارت إلى خطط ابل لدعم سلسلة iPhone 13 بشكل كامل بمستشعر ToF LiDAR العام المقبل.

أيضاً أوضحت التقارير خطط ابل لإطلاق 4 إصدارات من سلسلة iPhone 13 العام المقبل أيضاً، على أن تأتي هذه الإصدارات بتقنية D-ToF، أيضاً تنضم II-VI لسلاسل توريد ابل العام المقبل لتصنيع شرائح VCSEL لدعم كاميرة ToF LiDAR في الجيل القادم من إصدارات الأيفون.

كما أشارت بعض التقارير إلى أن II-VI ستعمل على توريد شرائح VCSEL لدعم كاميرة ToF LiDAR، مع بعض التكوينات الأخرى المطورة من ابل بالتعاون مع شركة Lumentum، من جانب أخر تعمل شركة Winmao على شراء المعدات المخصصة لقياس VCSEL.

ولقد أشار بعض من موردي ابل إلى أن ابل تتجه إلى زيادة عدد ثقوب الكاميرة في سلسلة iPhone 13، كما يأتي مستشعر iPhone 13 3D بتغيير جذري، ومن المتوقع أن يأتي نتوء مستشعر الكاميرة في سلسلة iPhone 13 بحجم أصغر عن الإصدارات السابقة.

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