شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة "Among Us" تصل لأجهزة Xbox في 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المنتظر أن يتم طرح لعبة Among Us إلى أجهزة Xbox One و Xbox Series X / S في 2021 ، وسيكون متاحًا للعب من خلال خدمة Xbox Game Pass من مايكروسوفت، حيث تأتي الأخبار في نفس اليوم الذي انضمت فيه لعبة المافيا الشهيرة إلى Xbox Game Pass للكمبيوتر الشخصي - وبعد أيام قليلة من طرحها على Nintendo Switch.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد شاركت مايكروسوفت الأخبار في إعادة تغريد فيديو نشره حساب Xbox Game Pass للكمبيوتر الشخصي على تويتر احتفالاً بإضافة "Among Us" إلى خدمة الاشتراك، وقد قامت الشركة لاحقًا بتحديث منشور المدونة الأصلي الخاص بها على توفر جهاز Xbox Game Pass للعبة لتأكيد الأخبار.

وقالت الشركة "لقد قمنا بتحديث عنوان المنشور ليعكس مدى توفر لعبة Among Us على Xbox Game Pass للكمبيوتر الشخصي ، مع الإشارة إلى توفرها القادم في عام 2021 لأجهزة Xbox One و Xbox Series X / S و Xbox Game Pass لوحدة التحكم ".

وسيكون من الصعب أن تتصدر عام Among Us في عام 2020 ، ولكن يمكن أن يكون للعبة أكبر في عام 2021، وبين أخبار اليوم والإعلان الأخير عن إحضار خريطة جديدة إلى العنوان في أوائل العام المقبل تسمى The Airship ، المطور Innersloth في وضع جيد للحفاظ على نمو Among Us.