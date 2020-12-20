شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيف تلعب Google Stadia على الهاتف أو الكمبيوتر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تريد أن تكون أحد مستخدمى Stadia، وهي منصة الألعاب الجديدة المستندة إلى السحابة من جوجل، فيمكنك لعب Stadia على عشرات الأجهزة المختلفة، حيث تتوفر Stadia على معظم هواتف أندرويد الشائعة، وأي جهاز كمبيوتر مزود بـ Google Chrome، وإذا كنت تستخدم هاتفًا أو كمبيوتر، فربما لن تحتاج حتى إلى وحدة تحكم ألعاب جديدة، ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، نقدم لك طريقة القيام بذلك.



كيف تلعب Stadia على هاتف أندرويد؟ كيف تلعب Stadia على هاتف أندرويد؟ في معظم أجهزة أندرويد الحديثة، 6.0 والإصدارات الأحدث، ستحتاج ببساطة إلى تنزيل تطبيق Stadia لبدء اللعب، ويمكنك تنزيل تطبيق Stadia من متجر Google Play مجانًا.

كما أنه بمجرد فتحه، سيُطلب منك توصيل حساب جوجل الخاص بك، ثم إعداد ملف تعريف Stadia الخاص بك، أو إذا كان لديك ملف شخصي بالفعل في Stadia، يمكنك فقط تسجيل الدخول.

ولن تحتاج إلى تنزيل أي ألعاب من Stadia، فيتم بثها إليك عبر الإنترنت، لذلك لا تقلق بشأن حذف الصور لإفساح المجال لها.

تدعم جميع ألعاب Stadia التي يتم تشغيلها على نظام التشغيل أندرويد عناصر التحكم في الشاشة التي تعمل باللمس، ولكن يمكنك أيضًا استخدام لوحة ألعاب حقيقية. كيف تلعب Stadia على الكمبيوتر؟ يمكن تشغيل Stadia من خلال Google Chrome على أجهزة كمبيوتر Mac و PC و Linux، وباستخدام متصفح الويب Google Chrome، ما عليك سوى استخدام بيانات اعتماد حساب جوجل لإعداد حساب Stadia جديد أو تسجيل الدخول إلى حساب موجود.

وبمجرد تسجيل الدخول، يمكنك البدء في ممارسة الألعاب مباشرة من متصفحك، لاحظ فقط أن Stadia تتطلب تشغيل معظم الألعاب في وضع ملء الشاشة، وبالنسبة للبعض، سيحتاج إلى الوصول إلى ميكروفون الكمبيوتر.

يمكنك توصيل وحدة تحكم من داخل المستعرض الخاص بك عن طريق الضغط فوق رمز وحدة التحكم في الجزء العلوي الأيمن، وتحديد وحدة التحكم التي تريد استخدامها، ثم اتباع الإرشادات.