تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيف تلعب Google Stadia على الهاتف أو الكمبيوتر؟

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كيف تلعب Stadia على هاتف أندرويد؟
في معظم أجهزة أندرويد الحديثة، 6.0 والإصدارات الأحدث، ستحتاج ببساطة إلى تنزيل تطبيق Stadia لبدء اللعب، ويمكنك تنزيل تطبيق Stadia من متجر Google Play مجانًا.
كما أنه بمجرد فتحه، سيُطلب منك توصيل حساب جوجل الخاص بك، ثم إعداد ملف تعريف Stadia الخاص بك، أو إذا كان لديك ملف شخصي بالفعل في Stadia، يمكنك فقط تسجيل الدخول.
ولن تحتاج إلى تنزيل أي ألعاب من Stadia، فيتم بثها إليك عبر الإنترنت، لذلك لا تقلق بشأن حذف الصور لإفساح المجال لها.
يمكن تشغيل Stadia من خلال Google Chrome على أجهزة كمبيوتر Mac و PC و Linux، وباستخدام متصفح الويب Google Chrome، ما عليك سوى استخدام بيانات اعتماد حساب جوجل لإعداد حساب Stadia جديد أو تسجيل الدخول إلى حساب موجود.
وبمجرد تسجيل الدخول، يمكنك البدء في ممارسة الألعاب مباشرة من متصفحك، لاحظ فقط أن Stadia تتطلب تشغيل معظم الألعاب في وضع ملء الشاشة، وبالنسبة للبعض، سيحتاج إلى الوصول إلى ميكروفون الكمبيوتر.
يمكنك توصيل وحدة تحكم من داخل المستعرض الخاص بك عن طريق الضغط فوق رمز وحدة التحكم في الجزء العلوي الأيمن، وتحديد وحدة التحكم التي تريد استخدامها، ثم اتباع الإرشادات.
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