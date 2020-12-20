شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شحنات الهواتف الذكية فى الهند ستتجاوز 150 مليون وحدة في 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع متتبعو السوق توقعاتهم لشحنات الهواتف الذكية التى تم بيعها فى عام 2020 فى الهند إلى 147-152 مليونًا، من حوالي 130-135 مليونًا تم تقديرها سابقًا، معززة بالطلب الهائل فى موسم الأعياد الحاسم، والذي عوض تأثير نقص المكونات العالمية وقيود التصنيع الأخرى، حيث تعد الهند واحدة من الأسواق الرئيسية التى تعتمد عليها شركات التكنولوجيا لتحقيق أرباحها.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإنهم يتوقعون أن يشهد سوق الهواتف الذكية نموًا مزدوجًا في الشحنات في عام 2021 حيث تقل هواتف 5G عن فئة 400 دولار، وينتقل مستخدمو الهاتف المميز إلى هواتف 4G الذكية ذات الأسعار المعقولة والتي سيتم إطلاقها العام المقبل.

فيما تقدر شركة الأبحاث International Data Corporation (IDC) شحنات الهواتف الذكية بـ 147-152 مليونًا مقارنة بـ 152 مليونًا في عام 2019، وتشير التقديرات الجديدة لأبحاث CyberMedia Research (CMR) إلى وصول شحنات الهواتف الذكية إلى 152 مليونًا، أي أقل بنسبة 2٪ من 155 مليونًا كانت تم وضعها في 2019.

وتتوقع شركة Counterpoint Research الآن أن يتم شحن 148 مليون شحنة هذا العام، بانخفاض 6٪ عن رقمها البالغ 158 مليونًا لعام 2019، فيما تتوقع Canalys شحنات تصل إلى 150.2 مليون، بزيادة 1.3٪ عن 148.2 مليون شحنة لعام 2019.

وقال براشي سينج، محلل الأبحاث في Counterpoint، "نتوقع نموًا مضاعفًا في العام المقبل مع إطلاق أجهزة بأسعار معقولة من بعض الشركات لأن هذه العروض مربحة لقاعدة مستخدمي الهواتف المميزة البالغة 450 مليون مستخدم".

ونظرًا لأن انتشار كوفيد أدى إلى توقف الاقتصاد الهندي في النصف الأول، فقد خفض محللو السوق توقعاتهم إلى 130-135 مليونًا، أو ما يقرب من 12٪ سنويًا، بسبب التأثير الاقتصادي على جيوب المستهلكين، ولكن، نظرًا لارتفاع الطلب على الإطلاق خلال النصف الثاني والحاجة الملحة للأجهزة للمحترفين والطلاب، فإنهم يتوقعون الآن أن يرتد السوق إلى ما يقرب من مستويات 2019، إن لم يكن كذلك.