تكنولوجيا: إيه الفرق.. أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 12 و iPhone 6 Plus

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الشاشة:
iPhone 12: شاشة 6.1 بوصة.
iPhone 6 Plus:شاشة 5.5 بوصة
iPhone 12: تبلغ 2532× 1170بيكسل.
iPhone 6 Plus: تبلغ 1080×1920 بيكسل.
iPhone 12: شاشة OLED
iPhone 6 Plus : شاشة IPS LCD
iPhone 12: معالج A14 Bionic
iPhone 6 Plus: معالج A8
iPhone 12: تبلغ 6 جيجابايت
iPhone 6 Plus : تبلغ 1 جيجابايت.
iPhone 12 :تبلغ 128 جيجابايت.
iPhone 6 Plus :تبلغ 128 جيجابايت.
نظام التشغيل:
iPhone 12 : نظام iOS 14
iPhone 6 Plus : نظام iOS 12
iPhone 12: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل لكلا منها.
iPhone 6 Plus : كاميرا بدقة 8 ميجابيكسل لكل منها.
iPhone 12: بدقة 12 ميجابيكسل.
iPhone 6 Plus : بدقة 1.2 ميجابيكسل.
iPhone 12: بقوة 2815 mAh.
iPhone 6 Plus : بقوة 2915 mAh
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