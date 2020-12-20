5 من أفضل أجهزة تتبع اللياقة البدنية البديلة لأجهزة Fitbit

دبي - يزن راشد - تتمتع شركة (فيتبيت) Fitbit بشهرة واسعة في سوق أجهزة تتبع اللياقة البدنية، حيث تحتوي تشكيلتها من هذه الأجهزة على العديد من الطرز المناسبة لجميع الفئات العمرية، ولكن في الوقت نفسه تأتي بأسعار مرتفعة.



لذا إذا كنت ترغب في شراء جهاز جديد لتتبع لياقتك البدنية ولكن لا تستطيع شراء أحد الطرز التي توفرها شركة Fitbit، فسنقدم لك اليوم بعض البدائل الأرخص سعرًا التي تقدم لك معظم الميزات التي تقدمها أجهزة Fitbit.

1- جهاز Garmin vívosmart 4:

تُعد شركة Garmin اسمًا كبيرًا في سوق أجهزة تتبع اللياقة البدنية والساعات الذكية، كما تتميز أجهزتها بالمواصفات والميزات القوية وبأسعارها المناسبة جدًا أيضًا، وجهاز (vívosmart 4) هو أحد هذه الأجهزة.

يوفر لك جهاز (Garmin vívosmart 4) كل الميزات التي تحتاج إليها لتتبع اللياقة البدنية، كما أنه يُعتبر خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يبحثون عن بيانات أكثر لمتابعة حالتهم الصحية.

يتيح لك هذا الجهاز قياس مستويات تشبع الأكسجين في الدم خلال الليل باستخدام مستشعر (Pulse Ox) الموجود على المعصم، وتتبع الإجهاد. بالإضافة إلى ميزة مراقبة معدل ضربات القلب المدمجة، والميزات الأخرى، مثل: تتبع عدد الخطوات، والجري، وتدريبات القوة، والسباحة، وأداء تمارين اليوجا.

يقدم لك الجهاز شاشة تُسمى (Body Battery) تساعدك على تحسين أنشطتك اليومية، وفقًا لمستويات الطاقة لديك، ويتيح لك تتبع النوم مع ميزة (REM sleep).

جهاز (Garmin vívosmart 4) متوفر في أمازون السعودية بسعر 645 ريالًا سعوديًا.

2- جهاز Toobur Slim:

عندما يتعلق الأمر بالسعر والحجم والميزات، فإن جهاز تتبع اللياقة البدنية Toobur Slim هو المناسب لك بالتأكيد، حيث يتشابه الجهاز مع طرز Alta أو Flex 2 أو Alta HR من شركة Fitbit، ويحتوي على شاشة من نوع LED نحيفة، كما يناسب الأطفال من سن 8 سنوات فأكثر.

ويتميز الجهاز بأنه يدعم ميزة تتبع النوم التي تكتشف نومك تلقائيًا وتحلل جودته من خلال رصد النوم العميق والنوم الخفيف ووقت الاستيقاظ، وتتبع النشاط البدني طوال اليوم بشكل تلقائي.

كما يمكنك قراءة البيانات بسهولة عن طريق النقر على شاشة الجهاز أو التحقق من التطبيق في هاتفك، وتلقي إشعارات بالمكالمات الواردة والرسائل النصية.

يتوفر جهاز Toobur Slim في أمازون السعودية بسعر 176 ريالًا سعوديًا.

3- جهاز Mi Smart Band 5:

يدعم جهاز تتبع اللياقة البدنية (Mi Smart Band 5) العديد من الميزات البارزة الموجودة في الساعات الذكية الرائدة، مثل: ميزة مراقبة معدل ضربات القلب، ومراقبة النوم حيث يرصد ساعات النوم العميق، والنوم الخفيف، وحركة العين السريعة (REM)، ومراقبة الإجهاد، وتمارين التنفس، وتنبيهات الخمول، وغيرها من الميزات، وكل ذلك بسعر مناسب للغاية.

يأتي الجهاز بشاشة تعمل باللمس وهي من نوع (AMOLED)، مقاسها 1.1 بوصة، بدقة 29 × 126 بكسلًا، كما أنها شاشة ملونة واضحة لتسهيل القراءة والتنقل.



ويعمل ببطارية سعتها 125 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم الشحن اللاسلكي، ويمكن أن تدوم لمدة 14 يومًا بشحنة واحدة. كما يدعم مقاومة المياه حتى 50 مترًا.

يتوفر جهاز ( Mi Smart Band 5) بسعر 179 ريالًا سعوديًا، ولكن الآن يمكنك الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 33%، أي بسعر 120 ريالًا سعوديًا بالإضافة إلى الشحن المجاني.

4- ساعة ComCreate:

تتميز ساعة (ComCreate) التذكية بالتصميم الأنيق، حيث تأتي بسوار من الجلد، وتضم شاشة ملونة تعمل بالمس، وهي من نوع IPS بقياس 1.3 بوصة. وتدعم ميزة تخصيص شاشة التوقف، كما يمكنك ضبط درجة سطوع الشاشة تلقائيًا وفقًا لدرجة إنارة الغرفة، مما يتيح لك توفير طاقة البطارية وحماية العين في الوقت نفسه.

وتتميز الساعة بعدة أنماط لتتبع الحركة لتسهيل فهم بيانات النشاط أثناء أداء التمارين الرياضية، ويمكنك إقرانها بالتطبيق الخاص بك عن طريق الهاتف المحمول أثناء ممارسة التمارين لمراقبة مستوى ضغط الدم، ونسبة الأكسجين، ومعدل نبضات القلب لمراقبة مؤشرات حالتك الصحية، وتأتي ببطارية بسعة 170 ميلّي أمبير/الساعة يمكن أن تدوم حتى 7 أيام بشحنة واحدة.

تتوفر ساعة ComCreate في أمازون السعودية بسعر 148 ريالًا سعوديًا بالإضافة إلى الشحن المجاني.

5- جهاز AGPTEK:

يتيح لك جهاز تتبع اللياقة البدنية AGPTEK تتبع أداء الكثير من الأنشطة الرياضية، مثل: المشي، والجري، وركوب الدراجات، وكذلك تتبع السعرات الحرارية المحروقة طوال اليوم، كما يضم أحدث مستشعر لرصد معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي بدقة.

ويدعم الجهاز ميزة تلقي الإشعارات الخاصة بالمكالمات وتحديثات حساباتك في مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة، ويدعم ميزة مقاومة الماء حتى 50 مترًا وفقًا لمعيار IP67، ويعمل ببطارية سعتها 70 ميلّي أمبير/الساعة يمكن أن تدوم حتى خمسة أيام، ويمكنك شحنها عبر منفذ USB.

يتوفر جهاز AGPTEK في أمازون السعودية بسعر 110 ريالات بالإضافة الشحن المجاني.