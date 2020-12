تكنولوجيا: أفضل 9 ألعاب حصلت على أعلى تقييم خلال عام 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جذبت ألعاب الفيديو قاعدة كبيرة من المستخدمين خلال عام 2020، بشكل خاص مع إتجاه الكثير من المستخدمين إلى التنافس في الألعاب كأسلوب مميز للتواصل الإجتماعي في وقت الحظر، ولقد حققت بعض الألعاب أعلى تقييم خلال هذا العام، وفي السطور القادمة نستعرض أفضل الألعاب التي حصدت أعلى تقييم وتحميل خلال 2020.

لعبة ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS

تعد لعبة Animal Crossing من بين الألعاب المميزة التي تجذب قاعدة كبيرة من المستخدمين، ومع Animal Crossing: New Horizons قدمت اللعبة مزيد من التفاصيل التي تدفع اللاعبين للتنافس لساعات في اللعبة، أيضاً شكلت مجموعات التواصل التي تبرز مؤخراً بشكل متزايد مع رمز Dodo لتزيد التفاعل في اللعبة بشكل أكبر، والتي تدعم اللاعبين في إكتشاف الكثير من التفاصيل الجديدة في اللعبة، حيث تدعم هذه التفاصيل الدقيقة اللاعبين بتجربة مميزة في هذا الإصدار.

لعبة FALL GUYS

تتخذ لعبة FALL GUYS إتجاه وتجربة مختلفة عن الألعاب التي أطلقت في 2020، حيث تتحول فيها ساحة المعارك التقليدية إلى سلسلة من المسابقات التنافسية، حيث سيكون على اللاعب التنافس للخروج وتخطي الكثير من العقبات في اللعبة، مع ميزة الألوان المشرقة والجرافيك الغير تقليدي وعناصر تحكم تدفعك في السقوط لتحقق هدف اللعبة في إمتاع اللاعبين.

لعبة FINAL FANTASY VII REMAKE

أكد لاعبي الإصدار الجديد من لعبة Final Fantasy VII Remake أن هذه الطبعة تأتي بتجربة مذهلة، حيث تجمع بين أفضل المميزات التي قدمت في النسخة الأصلية، كما تجلب تجربة قتالية غامرة ومثيرة، مع تفاصيل أكثر دقة حول أبعاد الشخصية، وموسيقى تصويرية مميزة، مع أحداث متلاحقة تأتي بتغيير كبير شكل مصدر جذب للكثير من اللاعبين.

لعبة GHOST OF TSUSHIMA

تجمع GHOST OF TSUSHIMA بين الكثير من العناصر التي تدعم اللاعبين بتجربة مميزة في أحداث اللعبة، حيث تضم مجموعة من الجرافيك المميز للمناظر الطبيعية، مع موسيقى تصويرية مذهلة، كما تقدم اللعبة تجربة مثيرة في الأحداث مع مواجهات قتالية مثيرة، وأدوات كبيرة وضخمة لJin Sakai، هذا إلى جانب المهارات التي تدعم اللاعب في مواجهة الأعداء بقوة وآداء أفضل.

يمكن للاعب أيضاً أن يتمتع بتجربة مميزة في القتال بالسيف في معارك تبرز مهارة اللاعب الإستراتيجية في مواجهة مجموعة مختلفة من الأعداء.

لعبة HADES

قد لا تجد الفرصة لإلتقاط أنفاسك لفهم فكرة وأبعاد لعبة Hades، إلا أنها تتميز بقدرتها على جذب اللاعب للإنخراط في أحداث اللعبة من الدقائق الأولى، حيث سيكون على اللاعب الإسراع للهروب من الجحيم، مع قتال وأحداث تاريخية وبعض المحادثات التي يمر بها اللاعب في أحدث اللعبة، مع عناصر مميزة من جرافيك وصوتيات وأسلوب قتال يدفع اللاعب للعودة من جديد لتجربة أسلحة جديدة، والوصول إلى إنجاز جديد في اللعبة.

لعبة HALF-LIFE: ALYX

تعد لعبة Half-Life من ألعاب Xbox المميزة، كما تألقت أيضاً على أجهزة الحاسب، حيث تتميز اللعبة بمستوى رائع، مع آداء صوتي ممتاز، وتركيز مذهل على أدق التفاصيل، مع قفازات الجاذبية ونقرات سريعة بالمعصم للقتال مع أحداث مثيرة ومميزة.

لعبة THE LAST OF US PART II

جاء الجزء الثاني من لعبة Last of Us بتجربة مميزة تتخطى توقعات اللاعبين، حيث تأتي بالكثير من الأحداث المرعبة والغامضة، إلى جانب أحداث قتالية عنيفة تدفع اللاعب للمنافسة والرجوع لأحداث اللعبة من جديد.

لعبة SPIDER-MAN: MILES MORALES

انطلقت لعبة Spider-Man-Miles Morales بتجربة مميزة جديدة مع قدرات ومهارات مميزة، وإطار قصصي أعمق وشخصية مايلز موراليس التي تبرز بشكل أقوى في هذا الإصدار، مع أحداث تفاعلية أكثر في حي هارلم لشخصية مايلز، وقوى خارقة جديدة لشخصية البطل الخارق.

