رسميا..سامسونغ تفتح الحجز المسبق لسلسلة هواتف Galaxy S21

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت العملاقة الكورية الجنوبية شركة سامسونغ عن فتح باب الحجز المسبق لسلسلة سامسونغ غلاكسي S21 في الصين، إذ سيتم إطلاق هذا الجهاز في 14 يناير من العام المقبل، وفقًا للشركة.

وكشفت الشركة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت أنه بإمكان الزبائن فيما يتعلق بعملية الحجز المسبق دفع 100 يوان صيني مقدمًا (نحو 15 دولارًا)، سيتم خصمها لاحقًا من السعر النهائي.

ولفت إعلان سامسونغ أن الأشخاص الذين قرروا عدم شراء الهاتف الذكي سيستردون أموالهم المدفوعة مسبقًا، لكن الذين سيقررون الشراء قد يكونون أحد الفائزين ضمن الـ 21 شخصًا الذين سيتلقون الهاتف مجانًا.

ومن المتوقع إطلاق تشكيلة سلسلة Galaxy S21 في 14 يناير 2021، وستبدأ تسليم الطلبات المسبقة فعليًا بعد الإطلاق.

ويختلف نهج الصين في الطلبات المسبقة اختلافًا طفيفًا، فالمستخدمون سيحتاجون إلى التسجيل بحكم الواقع لتلقي الأخبار عند إطلاق الطلب المسبق الفعلي.

وبحسب تقارير، يمكن لكل مستخدم أن يشارك في نظام الحجز المسبق عبر رقم بطاقة الهوية ورقم الهاتف المحمول ورقم الجهاز، بالإضافة إلى حسابات المستخدمين على منصة التواصل الصينية وي تشات، وكذلك عبر حساباتهم المسجلة بمنصة الدفع عبر الإنترنت الصينية اليباي، وإذا كان أي من هذه الأرقام أو الحسابات هي نفسها أو مكررة، فإنه لن تتم الموافقة على الطلب المسبق مرة أخرى.