أول ساعة ذكية في العالم مزودة بشاشة “MicroLED”

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

كشفت شركة ”كونكا“ الصينية، اليوم السبت، عن ساعة ثورية ذكية ، تعتبر أول إصدار في العالم مزودة بشاشة ”Micro-LED“.

وكشف ”لي هونغتاو“، نائب رئيس مجموعة كونكا، في نهاية مؤتمر صحفي عقد في الصين، عن الساعة الذكية بشكل مفاجىء.

وتم تجهيز الساعة بشاشة عرض بلورية متناهية الصغر قطرها بوصتان مع طبقة سفلية زجاجية بسمك 0.12 مم فقط، مزودة بتقنيات تسمح للشاشة بإعادة إنتاج صورة استثنائية ذات جودة عالية.

وتسمح قدرات الشاشة لتصل إلى سطوع يبلغ 1500 شمعة وتدرج لوني إلى 147٪، ومن المثير للاهتمام أن درجة حرارة شاشة التشغيل تتراوح من -30 إلى 70 درجة مئوية، لذلك يمكن ارتداؤها بفصلي الشتاء شديد البرودة والصيف شديد الحرارة.

تستخدم شاشة MicroLED وحدات البكسل ذاتية الانبعاث بدلًا من مصابيح الليد المضيئة أسفل الشاشة، وهو أمر ضروري لتقنية IPS، ولهذا، تتميز تلك الشاشات بمستوى عالٍ من التباين والسطوع والأسود الداكن ومزايا أخرى قد توجد في شاشات أوليد، لكنها تتفوق على الأخيرة لعدم استخدام مواد عضوية.

الأهم من ذلك، أن تلك الشاشات اقتصادية للغاية، حيث يمكن أن تعمل ساعة Konka Aphaea MicroLED لمدة تصل إلى 35 يومًا بشحنة واحدة، وهو أمر يصعب فهمه عند الحديث عن ساعة ذات شاشة ملونة كبيرة بدلًا من سوار ذكي صغير.

وكانت تقارير أفادت العام 2018 بأن شركة ”أبل“ تخطط لاستخدام هذه التكنولوجيا الثورية في ساعاتها المستقبلية، وهو ما قد يفسر حاليًا ظهور أول جهاز ”آيباد“ بشاشة MicroLED في السوق.

