تكنولوجيا: تقرير يشير إلى خطط ابل لدعم هواتف IPHONE 13 وIPHONE 13 Pro بتقنية WI-FI 6E

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جاءت بعض التسريبات عبر بعض من موردي ابل اليوم لتكشف عن الملامح الأولى لمواصفات هواتف IPHONE 13 وIPHONE 13 Pro، حيث تقدم ابل الإصدارات القادمة بتقنية WI-FI 6E، مع دعم تردد 6GHZ.

بدأت شركة ابل في العمل على تطوير الجيل الجديد من هواتف الأيفون، واليوم تقدم أحدث التقارير التي جاءت عبر موردي ابل بعض التفاصيل عن خطط ابل لسلسلة IPHONE 13 القادمة.

وتشير التقارير إلى أن ابل تدعم سلسلة iPhone 13 بتقنية Wi-Fi 6E التي تقدم نفس إمكانيات وآداء تقنية Wi-Fi 6، مع إستجابة سريعة، ومعدل أسرع في نقل البيانات، ونطاق ترددي يصل إلى 6GHz، لذا سيتخطى النطاق الترددي لتقنية Wi-Fi الحالية المميزة بنطاق ترددي 2.4GHz و5GHz.

من جانب أخر يشير بعض المحللين إلى أن شركة Cirrus Logic المصنعة للشرائح الصوتية ستقدم شرائح جديدة لدعم تحويل الطاقة في سلسلة iPhone 13، إلا أن التسريبات لم توضح أهمية الشرائح الجديدة لدعم المستخدم، لذا نترقب تفاصيل أكثر حول سلسلة iPhone 13 وخطط ابل القادمة لهواتف الأيفون.

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