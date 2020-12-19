تكنولوجيا: هاتف HONOR V40 ينطلق قريباً بتقنية الشحن السريع بقدرة 66W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعتمدت HONOR هاتف HONOR V40 في 3C في الصين مؤخراً بتقنية الشحن السريع بقدرة 66W، وهو أول إصدار للشركة بعد إستقلال العلامة التجارية عن شركة هواوي.

رصد هاتف HONOR V40 في قاعدة بيانات TENAA مؤخراً بنموذج رقم YOK-AN10، ومن ثم رصد الهاتف في 3C مع بعض المواصفات المميزة لهذا الإصدار.

ولقد أكدت التسريبات على دعم الهاتف لقدرة شحن 66W مع محول بنموذج رقم HW-110600C00، وهو المحول ذاته المستخدم في سلسلة هواتف Mate40، وأيضاً سلسلة هواتف nova8.

من جانب أخر تقدم Honor ثلاثة إصدارات من سلسلة Honor V40 في حدث يعقد خلال الشهر المقبل وفقاً للتسريبات التي نشرت حتى الآن، كما تأتي سلسلة Honor V40 بنفس لغة التصميم المميزة لسلسلة هواتف nova 8 من هواوي.

ومن المقرر أن تدعم سلسلة Honor V40 شاشة بحجم 6.72 إنش، وجودة عرض FHD بلس، ومعدل تحديث 120Hz، على أن تدعم الهواتف تقنية الشحن السريع بقدرة 66W، والشحن اللاسلكي بقدرة 40W.

أيضاً تتميز الهواتف بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، مع إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية في الإصدار الرئيسي، وإعدادات رباعية في كاميرة إصدار Pro، كما تتميز الهواتف بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية مع مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل وعدسات لعمق التصوير.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن أشارت إلى أن Honor تقدم 4 إصدارات من سلسلة Honor V40 مع رقاقات معالج مختلفة، حيث يأتي هاتف Honor V40 برقاقة معالج Dimensity 1000 Plus، ويدعم هاتف Honor V40Pro رقاقة معالج سامسونج Exynos 1080، بينما يأتي الإصدار الأعلى Honor V40 Pro Plus برقاقة معالج كوالكوم Snapdragon 888، أيضاً تقدم الشركة إصداراها الخاص HonorV40 Commemorative برقاقة Kirin 9000.

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