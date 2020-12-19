تكنولوجيا: زيادة ضخمة فى حجم الإنفاق على الألعاب عبر الهواتف فى 2020.. اعرف التفاصيل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد عن ارتفاع حجم الإنفاق على ألعاب الهواتف فى عام 2020، وأفاد تقرير موقع "سينسور تاور"، بأن إنفاق اللاعبين حول العالم على ألعاب الأجهزة المحمولة، ارتفع بنسبة 25.7 % على أساس سنوي في عام 2020 إلى ما يقرب من 58.7 مليار دولار.

وزاد إنفاق اللاعبين من خلال "Google Play"، بشكل أسرع قليلا، إذ ارتفع بنسبة %26.3 على أساس سنوي إلى 23.5 مليار دولار، ويشار إلى أن عام 2019، شهد زيادة في نسبة الإنفاق على ألعاب الهواتف تقدر بـ17.5 % على أساس سنوي، حيث بلغ حجم الإنفاق ما يقرب من 46.7 مليار دولار.

ووفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، ارتفعت إيرادات ألعاب الهاتف المحمول هذا العام، بسبب جائحة كورونا وعمليات الإغلاق التي أدت إلى بقاء سكان العالم في المنازل لفترات طويلة والبحث عن وسائل الترفيه، وكشف التقرير أن إنفاق اللاعبين من خلال متجر أبل "App Store"، على ألعاب الأجهزة المحمولة، ارتفع بنسبة 25.3 % على أساس سنوي حتى الربع الثالث في عام 2020 إلى ما يقرب من 35.2 مليار دولار.

ومن جهة أخرى، انتشرت العديد من الشكاوى حول لعبة Cyberpunk 2077 مؤخرا رغم تحقيقها نجاحا كبيرا، وأعلنت الشركة المالكة لمتاجر PlayStation حول العالم، أنه تم سحب اللعبة بعد سيل من الشكاوى والسخرية من الأخطاء ومشكلات التوافق وحتى المخاطر الصحية التي ارتبطت باللعبة.

ووفقا لما ذكره موقع " techxplore"، تعد هذه اللعبة أحد أغلى ألعاب الفيديو التي تم إنتاجها على الإطلاق، وكان إصدارها في 10 ديسمبر متوقعًا بشدة، لكن طرح اللعبة لم يكن سلسًا على الإطلاق، ونشر بعض اللاعبين مقاطع فيديو لرسومات رائعة على تويتر، بينما قام آخرون بإقران لقطات شاشة من ألعاب أقدم بكثير مع تعليقات ساخرة مثل: "لقد أذهلتني رسومات وبيئة Cyberpunk على PS4!".

وقال قسم الألعاب بالشركة المالكة لـ PlayStation، إنه يسعى جاهدًا لضمان مستوى عالٍ من إرضاء العملاء، مضيفا "بالتالي سنبدأ في تقديم استرداد كامل لجميع اللاعبين الذين اشتروا Cyberpunk 2077 عبر متجر PlayStation"، وقالت الشركة: "سنقوم أيضًا بإزالة Cyberpunk 2077 من متجر PlayStation حتى إشعار آخر".

وكان أصدر صانع اللعبة CD Projekt RED، ومقره وارسو، اعتذارًا هذا الأسبوع وتعهد بإصلاح الأخطاء باستخدام التصحيحات في يناير وفبراير، مع تقديم المبالغ المستردة للاعبين الذين لا يرغبون في الانتظار، وأكدت الشركة البولندية "التعليق المؤقت" للمبيعات الرقمية لإصدار PlayStation، وتم تأجيل إطلاق Cyberpunk 2077 مرتين هذا العام واضطر CD Projekt RED إلى إضافة تحذيرات صحية بعد أن اشتكى أحد المراجعين من أنه تسبب في نوبة صرع.