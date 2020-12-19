Canoo تكشف عن شاحنة التوصيل الكهربائية الجديدة

دبي - يزن راشد - كشفت شركة Canoo الناشئة للسيارات الكهربائية عن سيارتها المجدولة الثانية، وهي شاحنة التوصيل الكهربائية، ووضعت خططًا لإضافة شاحنة البيك أب الصغيرة وبناء المصانع الصغيرة.

وتمثل شاحنة التوصيل الكهربائية المركبة الثانية للشركة، بعد الشاحنة ذات الاشتراك فقط التي ظهرت لأول مرة في العام الماضي.

وقالت Canoo: إنها ستقدم نوعين مختلفين من الحجم لمركبة التوصيل، التي تحمل سعرًا يبدأ من نحو 33000 دولار، ومن المفترض إطلاق المركبة بأعداد محدودة في أواخر عام 2022 مع توزيع أوسع في عام 2023.

وقال (توني أكويلا) Tony Aquila، الرئيس التنفيذي لشركة Canoo، في مقابلة: إن منصة التسليم المتعددة الأغراض MPDV لا تتعلق فقط بتسليم البضائع، بل تتعلق بتقديم حالات الاستخدام.

وقال أكويلا، الذي تم تعيينه لمنصبه في شهر أكتوبر: إن Canoo تخطط لإضافة سيارة البيك آب، متجاوزًا الخطط الخاصة بالشركة لتصنيع المركبة ذات السبعة مقاعد التي تشبه الكبسولة، في الربع الثاني من عام 2022 ، وسيارة التوصيل وسيارة السيدان الرياضية في عام 2025.

وطورت Canoo المنصة المنخفضة الارتفاع التي تجمع بين البطاريات والمحركات الكهربائية مع مكونات الهيكل، مثل: التوجيه والمكابح والعجلات، التي يمكن من خلالها بناء مجموعة متنوعة من أنواع هياكل المركبات.

وتسعى Canoo إلى إبرام عقد للتصنيع مع المورد Magna International، كما أنها تعتزم أيضًا بناء المركبات بنفسها في المصانع الصغيرة.

وقالت الشركة الواقع مقرها في لوس أنجلوس: إن مركبة التوصيل يمكنها نقل كمية أكبر من الطرود بنسبة 30 في المئة مقارنةً بالمنافسين.

وارتفع الطلب على مركبات التوصيل الكهربائية، وتطور العديد من الشركات، ومن ضمنها فورد وجنرال موتورز ومرسيدس والشركات الناشئة Rivian و Arrival، المركبات المماثلة.

وقالت Canoo، التي تعمل مع شركة هيونداي الكورية الجنوبية: إن مركبة التوصيل ستكون متصلة بشكل كامل بقدرات الإبلاغ عن البيانات، وتتميز بتكنولوجيا القيادة الذاتية وتحديثات البرامج عبر الهواء.

ومن المتوقع أن يقدم النموذجان – مركبة التوصيل المتعددة الأغراض MPDV1 ومركبة التوصيل المتعددة الأغراض MPDV2 – ثلاثة أحجام للبطاريات، مع مدى قيادة تقديري يتراوح بين 130 إلى 230 ميل (209 إلى 370 كم) لمركبة MPDV1 وبين 90 و 190 ميل (145 إلى 306 كم) لمركبة MPDV2.

وتظهر السيارة لأول مرة في السوق الأمريكية، تليها كندا والمكسيك وأوروبا، وقالت Canoo: إنها تخطط لتقديم النوع الثالث الأكبر في فئة الشاحنات.