شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تشرح "السبب" وراء تصميم علبة AirPods Max المثير للجدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت أبل أول سماعات فوق الأذن تابعة لها، وهي AirPods Max، ورغم أنها سماعة مميزة إلا أن الحقيبة الخاصة بالسماعات كانت موضع فضول وإثارة للجدل بالإضافة إلى بعض السخرية، فلطالما كانت فلسفة تصميم أبل أكثر حدة من المنافسة، وفي مقابلة مع موقع إخباري ياباني، أوضحت الشركة المنطق وراء حقيبة AirPods Max.

وفي المقابلة، تحدث "يوجين وانج " المصمم الصناعي، و"بوب بورشرز "نائب الرئيس لتسويق المنتجات، و"إيفانز هانكي" نائب الرئيس للتصميم الصناعي في أبل، عن AirPods Max، وقال المسئولون التنفيذيون إن السبب الرئيسي وراء تصميم علبة AirPods Max هو جعلها فعالة في التخزين.

وقالت الشركة "اليوم، تأتي معظم سماعات الرأس مع حقائب كبيرة ومرهقة، لكننا نسافر كثيرًا، لذلك نحن نعرف مدى أهمية وضعها في الحقيبة"، وعلاوة على ذلك، قالت شركة أبل إن العلبة "تحتوي على هيكل يتم فيه قص ورقة واحدة وتثبيتها في عدة أماكن بحيث تصبح ثلاثية الأبعاد".

لكن علبة AirPods Max لا تشبه أي علبة سماعات أخرى بالتأكيد، وقد كانت النكات والميمات حولها كثيرة ولكن أبل تقول إن سهولة الاستخدام لا يعلى عليها وقوية حقًا، حيث قالت الشركة "عندما يتم تدوير غطاء الأذن وإدخاله هنا، تنكشف عصابة الرأس"، وقال المسئولون التنفيذيون في الشركة في المقابلة، على الرغم من أنها لا تزال مهمة، إلا أنه من غير الضروري تغطيتها لأنها أصبحت قوية في المقام الأول.

وتصبح العلبة كحامل لنقل سماعات الرأس وشرحت أبل سبب صنعها على هذا النحو، "بفضل الشريط المكشوف، من الممكن الحصول على وظيفة يمكنك بسهولة الإمساك بها بيدك وإخراجها من الحقيبة،" وفقًا للشركة.