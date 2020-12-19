شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذير من وجود تسرب جديد للهواء على متن محطة الفضاء الدولية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب خبراء مركز التحكم فى المهام في منطقة موسكو، طاقم محطة الفضاء الدولية، المساعدة فى العثور على مكان آخر لتسرب الهواء بالوحدة الروسية زفيزدا، وأطلق مركز التحكم هذا التحذير بالنظر إلى أن احتياطيات الغاز فى المحطة للتعويض عن فقدان الهواء تتناقص، وفقا لمحادثات رواد الفضاء مع الأرض التي تبثها وكالة "ناسا"، وفقا لما أكدته وكالة "سبوتنيك" الروسية.



محطة الفضاء الدولية وفى أكتوبر الماضى تم اكتشاف صدع تسبب فى تسرب الهواء، وتم إصلاحه بصورة مؤقتة فى الغرفة الوسيطة لوحدة زفيزدا، ومن جهته قال المدير التنفيذي لبرامج وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، سيرجي كريكاليف، إن تسرب الهواء على محطة الفضاء الدولية، قد لا يكون بسبب الصدع، مشيرا إلى أن مسألة تسرب الهواء من الصدع تتطلب تأكيدا. وقال المركز لرائد الفضاء سيرجي ريجيكوف: "نحن الآن لا نفهم عمليا في أي جزء من الغرفة الوسيطة لا يزال لدينا تسرب إضافي"، وطلب من الطاقم استخدام الحقائب والأغلفة الأمريكية من خلال وضعها في أماكن مختلفة في الغرفة الوسيطة للمساعدة في تضييق نطاق البحث عن تسرب آخر. وقال الخبير: "نود أن نحل هذا الأمر، قبل عطلة العام الجديد، حتى نتمكن من الاحتفال بالعطلة مرتين.. وبدون مساعدتكم، للأسف، لا يمكننا فعل أي شيء"، وتابع "نفقد الآن احتياطي أمان الغاز وسيتعين علينا حل هذه المشكلة في المستقبل القريب".

وفى سياق آخر، كان قد تعطل نظام إمداد الطاقة فى الجزء الأمريكى من محطة الفضاء الدولية، ما تسبب في إيقاف تشغيل بعض المعدات، ويتزود الجزء الأمريكى فى محطة الفضاء الدولية من 8 لوحات للطاقة الشمسة، كل واحدة منها تزود جزءا معينا، وأبلغ أحد المتخصصين في مركز التحكم الأمريكي الواقع في هيوستن رائدة الفضاء الأمريكية، كاثلين روبينز، أن وحدة شحن البطارية قد توقفت خارج المحطة، بحسب" روسيا اليوم".

ونتيجة لذلك، تقلص إمداد الطاقة لإحدى القنوات الثمانية للجزء الأمريكى بمقدار الثلث، ما اضطر الوحدة الأمريكية إلى إيقاف تشغيل أجهزة الكشف عن الدخان والكمبيوتر.