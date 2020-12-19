شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تمنح الفتيات فرصة تجربة أدوات التجميل عبر الهاتف قبل الشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتعاونت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مع عدد من شركات التجميل، وهما يقفان خلف العديد من تقنيات التجميل بـ"الواقع المعزز"، لإطلاق ميزة تجربة أدوات الماكياج عند البحث عنها، وفقا لموقع سبوتنيك.

وستمنح الميزة الجديدة الفتيات والسيدات إمكانية الوصول إلى "مكياج افتراضي" عند بحثهن عن منتجات منها، مثل أحمر الشفاه وظلال العيون، وتتوافر ميزة اختبر أدوات المكياج عبر تطبيقي "جوجل" أو "جوجل كروم"، ويمكن تجربتها إما على عارضين يظهرون على شاشة الهاتف، أو على المستخدم نفسه ولكن بعد فتح كاميرا هاتفه الذكى.

وتعتبر الميزة الجديدة جزءا من جهود "جوجل" الأوسع نطاقا في الاستثمار العام في التسوق عبر الإنترنت، كما أنها تدعم استمرار تحركاتها لفتح خدمة "التسوق عبر جوجل" الخاصة بالتسوق لمزيد من بائعى التجزئة.

وفى سياق آخر، أعلنت شركة جوجل في منشور مدونة، أن خدمة Google Photos ستكون قادرة قريبًا على التقاط صور ثنائية الأبعاد، وجعلها تظهر كما لو كانت ثلاثية الأبعاد، وتطلق جوجل على هذه الأنواع من الصور اسم "صور سينمائية"، وهي نوع جديد من الصور يمكن للتطبيق إظهارها كجزء من ميزة الذكريات الخاصة به.

ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، كتب جيمي أسبينال، مدير منتج صور جوجل: "لإنشاء صور سينمائية، نستخدم التعلم الآلي للتنبؤ بعمق الصورة وإنتاج تمثيل ثلاثي الأبعاد للمشهد، حتى إذا كانت الصورة الأصلية لا تتضمن معلومات العمق من الكاميرا"، مضيفا: "ثم نقوم بتحريك كاميرا افتراضية للحصول على تأثير تحريك سلس تمامًا كما هو الحال في الأفلام"، وتقول جوجل، إن صورها ستعمل تلقائيًا على إنشاء صور سينمائية، وستظهر في قسم أحدث المميزات أعلى شبكة الصور الخاصة بالشخص.