شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرائط الفضاء تكشف عن 84 مليون أمريكى يعيشون فى مناطق ضربها الجفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الخرائط الفضائية أنه يعانى ما يقرب من 84 مليونًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة من مستوى معين من الجفاف، حيث يقول خبراء الأرصاد الجوية في وكالة ناسا، إنه من غير المرجح أن يتحسن الوضع في أي وقت قريب، حيث تلوح ظاهرة النينيا فوق هذه المناطق، والتى تتسبب في طقس جاف في الجنوب الغربي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية تعرضت المناطق الغربية والجنوبية الغربية لموجة جفاف في الربيع الماضي، استمرت واشتدت خلال الصيف والخريف، والآن حتى أشهر الشتاء.



خرائط الجفاف

ويشهد عدد من الولايات الجنوبية الغربية، بما في ذلك أريزونا ويوتا وكولورادو ونيو مكسيكو وغرب تكساس، فترة طويلة بشكل استثنائي من انخفاض هطول الأمطار بشكل غير طبيعي، ويتم تصنيف 30% من الولايات المتحدة حاليًا على هذا المستوى.

قال بنجامين كوك، عالم المناخ في معهد جودارد لدراسات الفضاء التابع لناسا: "بالمقارنة مع أواخر عام 2019 وأوائل عام 2020، عندما كان هناك القليل جدًا من الجفاف في الولايات المتحدة القارية، يعد هذا حدثًا شديدًا حيث إنه لمدة عام واحد تطور بسرعة خلال مسار عام 2020".

وأضاف كوك: "لكن إذا نظرت إلى المقاييس الزمنية الأطول، فإن هذا في الحقيقة استمرار لحدث متعدد العقود بدأ في حوالي عام 2000".



خرائط الجفاف فى أمريكا

وشاركت ناسا الخرائط المصممة ببيانات من مراقب الجفاف والتي توضح كيفية تقدم المستويات في جميع أنحاء البلاد بظلال من البرتقالي إلى الأحمر في 8 ديسمبر.

كما أن الولايات في وسط الولايات المتحدة، مثل ميشيجان وساوث داكوتا ، مُدرجة على أنها "جافة بشكل غير طبيعي"، لكن الظلال تصبح مظلمة مع تحركها غربًا.

وتعاني أجزاء من يوتا ووايومنغ ونيو مكسيكو وغرب تكساس من "جفاف استثنائى"، وكل ولاية أريزونا تقريبًا ذات لون أحمر غامق.