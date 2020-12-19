شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبًا.. يمكنك إجراء مكالمات واتس آب عبر الكمبيوتر الشخصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتيح تطبيق واتس آب لمستخدمي الهواتف الذكية إجراء مكالمات صوتية، لكن يبدو أن هذه الميزة ستصل قريبا للمستخدمين الذين يعتمدون على أجهزة الكمبيوتر الشخصي، فوفقا لتقرير صادر عن WABetaInfo وهي البوابة الإلكترونية التي تتعقب التغييرات القادمة والميزات الجديدة التي يعمل عليها التطبيق، فقد بدأ WhatsApp في طرح دعم الاتصال - الصوت والفيديو - لمجموعة مختارة من المستخدمين على سطح المكتب.

ووفقًا للقطات الواردة في التقرير، عندما يتلقى المستخدمون صوتًا أو مكالمة من واتس آب سواء عبر الويب أو عبر تطبيق واتس آب لأجهزة الكمبيوتر، ستفتح المنصة نافذة منفصلة من حيث يمكنهم قبول أو رفض المكالمة الواردة، وبالمثل، ستظهر حالة وتفاصيل المكالمات الجارية في نافذة منفصلة أيضًا.

ونظرًا لأن الميزة قد تم طرحها لمستخدمي الإصدار التجريبي، نتوقع أن يتم نشر الدعم لنفسها علنًا لجميع أولئك الذين يستخدمون WhatsApp على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

على جانب آخر ذكر واتس آب أنه سيتيح لمستخدميه خاصية جديدة وهى "عربات التسوق" لشراء احتياجاتهم من خلال التطبيق، وأضاف "واتس آب"، عبر مدونة للإعلان عن الميزة الجديدة المتوافرة فى العالم " أن عربات التسوق ستمكن الأشخاص من تصفح كتيبات للبيع واختيار منتجات عدة وإرسال طلبياتهم على شكل رسالة واحدة ".

ومع هذه الخاصية الجديدة، تسعى الشركة لجذب التجار والشركات إلى تطبيق "واتساب بيزنس" - الذى يضم 50 مليون حساب لأصحاب مصالح تجارية - بهدف إدارة الطلبيات الواردة لهم وعمليات التواصل مع الزبائن حيث يشكل تطوير التجارة عبر خدمة المراسلة تحدياً أساسياً للشركة التى لا تحقق أرباحاً كبيرة من الإعلانات رغم انتشارها الواسع، كذلك تفتقر إلى خدمة مدمجة للدفع الإلكتروني.