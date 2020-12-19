شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Gears 5.. ما يحتاجه جهاز الكمبيوتر الخاص بك لتشغيل اللعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد لعبة Gears 5 واحدة من الألعاب المميزة، حيث تأتى من تطوير The Coalition ونشرتها Xbox Game Studio، حيث تعد لعبة حركة من منظور الشخص الثالث، وفي اللعبة يمكن التعاون مع اثنين من أصدقائك للحصول على تجربة تعاونية لثلاثة لاعبين يمكن المشاركة فيها عبر الإنترنت أو في شاشة مقسمة.

كذلك فهناك طرق لعب أخرى مثل Escape وHorde، وتأتى اللعبة الأساسية متاحة بخصم 75٪ على Steam حتى 22 ديسمبر، وفيما يلي الحد الأدنى من متطلبات النظام الموصى بها لتشغيل اللعبة على الكمبيوتر الشخصي.

Gears 5: الحد الأدنى لمتطلبات النظام على الكمبيوتر الشخصي:

- نظام تشغيل Microsoft Windows 7 SP1 (64 بت).

- معالج AMD FX-6000 أو معالج Intel i3 Skylake.

- ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت.

- كارت شاشة AMD Radeon R9 280 أو Nvidia GeForce GTX 760 (Windows 10) أو بطاقة رسومات Nvidia GeForce GTX 1050 (Windows 7).

- تعريف DirectX 12.

- اتصال إنترنت واسع النطاق.

- مساحة تخزين 80 جيجابايت.

-بطاقة صوت متوافقة مع DirectX.

Gears 5: متطلبات النظام الموصى بها:

- نظام تشغيل Windows 10 (64 بت).

- معالج AMD Ryzen 3 أو معالج Intel i5 Skylake.

- ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت.

- كارت شاشة AMD Radeon RX 570 أو Nvidia GeForce GTX 970 (Windows 10) أو بطاقة رسومات Nvidia GeForce GTX 1660Ti (Windows 7).

- تعريف DirectX 12.

-اتصال إنترنت واسع النطاق.

- مساحة تخزين 80 جيجابايت.

- بطاقة صوت متوافقة مع DirectX.