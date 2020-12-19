شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبى يوافق على استحواذ جوجل على Fitbit مقابل 2.1 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الاتحاد الأوروبي على خطة جوجل لشراء فتبيت لصناعة أدوات اللياقة البدنية مقابل 2.1 مليار دولار بعد أن وعدت بتقييد بيانات المستخدم وضمان عمل هواتف أندرويد مع الأجهزة الأخرى القابلة للارتداء لمدة 10 سنوات على الأقل، وكانت جماعات حقوق الإنسان والمستهلكين، التي دعت السلطات إلى عرقلة الصفقة بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية ومكافحة الاحتكار، غير راضية عن القرار.

وبحسب موقع TOI الهندى، اجتذبت الصفقة أيضًا تدقيقًا في أستراليا، حيث يفكر منظمو المنافسة في عرض مماثل من جوجل، وكان الاتحاد الأوروبي قلقًا في البداية من أن الصفقة ستوسع "ميزة البيانات" لجوجل وتزيد الحواجز أمام المنافسين في صناعة الإعلانات عبر الإنترنت، وقالت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، مارجريت فيستاجر، إنها وافقت على الصفقة لأن التزامات جوجل "ستضمن أن سوق الأجهزة القابلة للارتداء ومساحة الصحة الرقمية الناشئة ستظل مفتوحة وتنافسية".

وقالت جوجل إنها "عملت بشكل بناء" مع المنظمين في الاتحاد الأوروبي لحل مخاوفهم، بما في ذلك مجموعة الالتزامات الملزمة قانونًا التي قبلتها المفوضية الأوروبية، وقالت الشركة في بيان: "هذه تستند إلى التأكيدات التي قدمناها منذ البداية بأننا ملتزمون بحماية خصوصية مستخدمي Fitbit وسنواصل الاستثمار في ودعم المصنعين والمطورين".

وقد أقرت جوجل بالتعهدات بعد أن أطلقت هيئة مراقبة المنافسة في الكتلة تحقيقًا في الصفقة هذا العام، وقد تضمنت التزامات شركة جوجل العملاقة وعدًا بحجب بيانات مستخدم Fitbit من بيانات جوجل الأخرى وعدم استخدامها لأغراض الدعاية، وتعهدت الشركة أيضًا بضمان استمرار الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل Android في العمل مع أجهزة تتبع اللياقة البدنية التابعة لجهات خارجية والموافقة على عدم استخدام التحذيرات ورسائل الخطأ لتفاقم تجربة المستخدم لساعات اللياقة الأخرى.

كما تعهدت جوجل أيضًا بمواصلة تقديم تطبيقات الصحة واللياقة البدنية الخارجية للوصول إلى بيانات Fitbit، فيما رفض الاتحاد الأوروبي المخاوف من أن الصفقة ستسمح لشركة جوجل بالسيطرة على قطاع الرعاية الصحية الرقمية في القارة لأن السوق لا يزال ناشئًا ولديه العديد من اللاعبين.

لكن منظمة الخصوصية الدولية قالت إن الاتحاد الأوروبي كان يجب أن يجري فحصًا عن كثب، قائلاً إن هناك فرصة أن ينتهي الأمر بجوجل إلى السيطرة على الأسواق المتعلقة بالصحة إذا أغفلها المنظمون، وقالت المجموعة التي تتخذ من لندن مقراً لها: "لا شيء يمنع جوجل من زيادة إثراء بياناتها الضخمة بكميات هائلة من البيانات الصحية الحساسة وربما استغلال بياناتنا بطرق تتجاوز أسواق الإعلانات الرقمية".

ورددت مجموعة المستهلكين الأوروبية BEUC صدى المخاوف، وقالت المديرة العامة مونيك جويينز: "هناك خطر جسيم يتمثل في أن جوجل ستستغل بيانات مستخدمي Fitbit، بما في ذلك البيانات الصحية الحساسة، في العديد من الأسواق" جاءت الموافقة على الصفقة بعد أيام من كشف الاتحاد الأوروبي النقاب عن مقترحات لإصلاح واسع النطاق للوائح الرقمية تهدف جزئيًا إلى منع شركات التكنولوجيا الكبرى من الهيمنة على الأسواق.