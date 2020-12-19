شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تضع خططها لإعادة الصخور من المريخ بحلول عام 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الصين من إعادة العينات الأولى من صخور القمر بنجاح إلى الأرض منذ 45 عامًا، ولكن هذا ليس كافيًا لوكالة الفضاء الصينية، التي وضعت أنظارها على المريخ، حيث أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) سابقًا عن خطط لإرسال مهمة عودة عينة إلى سطح المريخ بحلول عام 2030، وبعد نجاح مهمة Chang'e-5 Moon، أكد المسئولون أن المريخ هو التالي.

قال وو يانهاو، نائب مدير CNSA، وفي حديثه في مؤتمر صحفي بعد استعادة صخور القمر، إن مهمة المريخ ستنفذ كما هو مخطط لها.

لم يتم تأكيد تاريخ أو تفاصيل محددة للمهمة، ولكن عندما تم الإبلاغ عنها لأول مرة في عام 2012، قيل إنها تشمل الاستشعار عن بعد والهبوط السهل والعودة.

تشير التقارير إلى أن العينات الأولى من المريخ ستعاد إلى الأرض بحلول عام 2031، وهو نفس العام الذى من المقرر أن تعود عينات من مهمة مشتركة بين ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية.

قامت الصين بسلسلة من المهمات الناجحة إلى القمر، بما في ذلك أول مركبة جوالة على الجانب البعيد، وإحضار العينات الأولى منذ أكثر من 45 عامًا.

سيكون جلب عينات من الصخور والغبار من المريخ خطوة مهمة في مهمة الصين الطموحة بشكل متزايد لكي يُنظر إليها على أنها قوة فضاء عالمية عظمى.

تمتلك الصين حاليًا مركبة فضائية، Tianwen-1، في طريقها إلى المريخ، ومن المقرر أن تصل إلى المدار في أوائل فبراير، وتضع مركبة على السطح بعد شهرين أو ثلاثة أشهر.

وقال وو، إن المهام المستقبلية ستشمل استكشاف الكويكبات والبعثات الهندسية بما في ذلك محطة فضاء صينية جديدة، بالإضافة إلى مهام كوكبية، وشمل ذلك رحلة عودة إلى المريخ واستكشاف نظام المشتري، بما في ذلك عملاق الغاز وأقماره العديدة.

وإذا هبطت Tianwen-1 بنجاح، فستصبح الصين ثاني دولة تهبط بمركبة جوالة على سطح المريخ.