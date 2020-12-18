شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يتيح طلبات توثيق الحسابات فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيتيح تويتر للمستخدمين قريبًا طلب توثيق الحسابات بالعلامة الزرقاء لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث كشفت الشركة عن سياسة التحقق التي تم تجديدها، والتي ستدخل حيز التنفيذ في يناير 2021، ومع السياسة الجديدة، سيفتح تويتر طلبات التحقق الاحتياطية للمستخدمين الذين يعتقدون أنهم يستحقون علامة التوثيق الزرقاء.

وبحسب موقع engadget الأمريكى أوضحت الشركة: "ستتضمن العملية مطالبة المتقدمين باختيار فئة لحالتهم التي تم التحقق منها وتأكيد هويتهم عبر الروابط والمواد الداعمة الأخرى"، وكانت شركة تويتر قد أوقفت مؤخرا التحقق في عام 2017، وقد واصلت الشركة التحقق من آلاف الحسابات في السنوات التي تلت ذلك، لكنها كانت عملية مخصصة متاحة فقط للأشخاص الذين لديهم اتصال مباشر بموظفى تويتر، حيث أدى ذلك إلى شكاوى من أن العملية كانت مربكة للتنقل، وأن الأشخاص المحرومين المعرضين للتحرش.

ومع السياسة المحدثة، سيسمح تويتر للمستخدمين بطلب التحقق في قسم "إعدادات الحساب" في التطبيق والموقع الإلكتروني، وتقول الشركة إن التفاصيل الدقيقة للعملية ستأتي في وقت لاحق، لكنها ستستخدم مزيجًا من المراجعين البشريين لتقييم التطبيقات، وأضافت أنها ستمنح المستخدمين خيار مشاركة المعلومات الديموغرافية مع طلباتهم من أجل "قياس وتحسين الإنصاف في عملية التحقق لدينا".

وبدأ تويتر في تلقي التعليقات على سياسة التحقق الجديدة الشهر الماضي، وشارك الفئات الواسعة التي سيستخدمها لتقييم من يجب التحقق منه، وتشمل هذه الفئات المسئولين الحكوميين والصحفيين والعلامات التجارية، فضلاً عن الأفراد والمنظمات البارزة من صناعات الرياضة والترفيه، وهناك أيضًا فئة أخيرة لـ "النشطاء والمنظمين والأفراد المؤثرين الآخرين" لأولئك الذين قد لا يتناسبون تمامًا مع الفئات الأخرى، وقد أضاف تويتر أنه قد يضيف أيضًا فئات مخصصة للأكاديميين والقادة الدينيين.

بالإضافة إلى تغييرات التحقق، يعمل تويتر أيضًا على تسميات جديدة للروبوتات والحسابات التذكارية التي تخص الأشخاص الذين ماتوا منذ ذلك الحين، وقالت الشركة إن التسميات ستكون مماثلة لتلك التي تضيفها إلى الوكالات الحكومية والمرشحين للانتخابات ووسائل الإعلام التي تديرها الدولة.