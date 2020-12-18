قريبا عبر نسخة الويب … مكالمات صوتية ومرئية من واتساب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 ديسمبر 2020 07:12 مساءً - منذ ساعتين

تختبر شركة واتساب العملاقة والمملوكة من الملياردير مارك زوكربيرغ ميزة المكالمات الصوتية والمرئية عبر نسخة الويب ونسخة سطح المكتب، لتمكن المستخدمين من إجراء مالكمة فيديو او اتصال عبر الويب قريبا.

ونشر موقع WABetaInfo لقطات للشاشة تؤكد اختبار ميزة المكالمات الصوتية والمرئية لنسخة الويب التي يمكن الوصول إليها من خلال المتصفحات، أو تطبيق سطح المكتب الذي يعمل مستقلًا عن المتصفح، ولكنهما كليهما يحتاجان إلى أن يكون الهاتف متصلًا بالإنترنت.

ويظهر للمستخدمين الذين تختبر واتساب الميزة الجديدة معهم زر لإجراء المكالمات الصوتية، وزر آخر للمكالمات المرئية، وذلك في أعلى الدردشة إلى جانب زر البحث. وبالنقر على هذين الزرين يمكن البدء بمكالمة مع جهة الاتصال المختارة.

وفي حال كان المستخدم هو المتلقي للمكالمة، فإن نافذة منبثقة منفصلة ستظهر له مع جهة الاتصال المتصلة، مع الاسم وصورة الملف الشخصي، بالإضافة إلى زرين لقبول المكالمة، أو ردها.

وحين يُجري المستخدم نفسه مكالمة صوتية، أو مرئية مع واحدة من جهات الاتصال التي لديه، فإن النافذة المنبثقة ستظهر له أيضًا، ولكن بحجم أصغر مع زر لكتم الميكروفون، وزر آخر لتفعيل الكاميرا، بالإضافة إلى زر لإنهاء المكالمة، وزر يعرض قائمة خاصة.

ولم تكشف واتساب رسميًا عن موعدٍ لإطلاق ميزة المكالمات المرئية والصوتية لمستخدمي نسخة الويب، وسطح المكتب من الخدمة، ولكن يُتوقع أن يبدأ اختبارها مع المزيد من المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.