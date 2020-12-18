علماء الفلك يكتشفون إشارة راديو محتملة من “عالَمٍ غريب”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 ديسمبر 2020 07:12 مساءً - في إنجاز علمي فريد من نوعه، اكتشف علماء الفلك لأول مرة إشارة راديو محتملة من كوكب خارجي بعيد ، حيث وصف الباحثون الاكتشاف بأنه “طريقة جديدة لفحص العوالم الغريبة”.

وفي مقال علمي ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” نقلاً عن موقع “إكسبرس”، أشار المقال إلى أن هذا الاكتشاف الفريد، توصل إليه باحثون من جامعة كورنيل في الولايات المتحدة ، الذين قدموا نتائجهم في مجلة علم الفلك والفيزياء الفلكية في السادس عشر من ديسمبر.

وقال الباحث جيك دي تيرنر من كورنيل: “ها نحن نقدم واحدة من التلميحات الأولى للكشف عن كوكب خارجي عبر عالم الراديو.. تأتي الإشارة من نظام Tau Bootes ، الذي يحتوي على نجم ثنائي وكوكب خارجي.

وأضاف تيرنز: “إنّ قوة واستقطاب إشارة الراديو والمجال المغناطيسي للكوكب ، يتوافقون مع التنبؤات النظرية.”، تم تتبع إشارة الراديو إلى هذا الكوكب باستخدام تلسكوب الراديو Low Frequency Array (LOFAR) في هولندا.

وقد لاحظ علماء الفلك أيضاً مرشحين إضافيين لانبعاثات الراديو في نظام 55 Cancri وأنظمة Upsilon Andromedae.

وقال راي جاياواردهانا ، مستشار وأستاذ علم الفلك في كورنيل: “إذا تم تأكيده من خلال ملاحظات المتابعة ، فإن هذا الكشف عبرالراديو يفتح نافذة جديدة على الكواكب الخارجية ، مما يمنحنا طريقة جديدة لفحص العوالم الغريبة التي تبعد عشرات السنين الضوئية.”

ويقع نظام Tau Bootes على بعد حوالي 51 سنة ضوئية أو على بعد 299,809,890,000,000 ميلاً من كوكبنا، حيث يستضيف النظام ما يسمى بكوكب المشتري الساخن ، وهو كوكب غازي عملاق يشبه كوكب المشتري الذي يدور حول نجمه عن كثب.

وبدلاً من ذلك ، تسلط إشارات الراديو الضوء على المجال المغناطيسي الفريد لكوكب المشتري الساخن.

ووفقاً لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا ، يمكن للأجسام الفلكية ذات المجالات المغناطيسية المتغيرة إنتاج موجات الراديو، ولكن القدرة على دراسة المجال المغناطيسي للكوكب من خلال هذه الانبعاثات يمكن أن تسلط الضوء على إمكانية السكن فيه.

حيث إنّ الحقول المغناطيسية ، مثل تلك الموجودة على الأرض ، تحمي الكواكب من الظواهر الكونية الضارة مثل الإشعاع الفضائي والرياح الشمسية.

وقال الدكتور تيرنر: “قد يساهم المجال المغناطيسي للكواكب الخارجية الشبيهة بالأرض في إمكانية سكنها ، من خلال حماية غلافها الجوي من الرياح الشمسية والأشعة الكونية ، وحماية الكوكب من فقدان الغلاف الجوي.”

وقد بدأ البحث عن إشارات الراديو هذه قبل عامين عندما قام الفلكي وزملاؤه بفحص انبعاثات الراديو من كواكب المشتري لدينا، ثم قام الباحثون بتوسيع نطاق البيانات لتقليد الإشارات المحتملة من عوالم تشبه كوكب المشتري موجودة على مسافة تصل إلى 100 سنة ضوئية.

و بعد فحص ما يقارب من 100 ساعة من الملاحظات التابعة للراديو، تم الكشف عن إشارة محتملة في Tau Bootes.

قال الدكتور تيرنر: “لقد تعلمنا من كوكب المشتري الخاص بنا كيف يبدو هذا النوع من الكشف.. ذهبنا للبحث عنه ووجدناه.”

ومع ذلك ، لاحظ الباحث أن الإشارة ضعيفة ولا يزال هناك البعض من عدم اليقين المتعلق بأصلها.

ويقوم الفلكيون الآن بملاحظات متابعة باستخدام تلسكوبات راديو متعددة.

وقال الدكتور تيرنر: “لا يزال هناك البعض من عدم اليقين عما إذا كانت إشارة الراديو المكتشفة هي بالفعل من كوكبنا هذا.

“لذلك فإن الحاجة إلى متابعة الملاحظات أمر بالغ الأهمية.”