شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عطل يضرب تطبيق انستجرام حول العالم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه مستخدمو تطبيق انستجرام في عدد من دول العالم عطلا في الخدمة، والذي بدأ مع الساعة الحادية عشرة بتوقيت القاهرة، تاركا الآلاف من المستخدمين الآن غير قادرين على استخدام المنصة، حيث تنوعت المشاكل التى تواجه المستخدمين بين صعوبة في تسجيل الدخول وصعوبة في مشاركة الصور أو النشر أو الاستوريز.

وكشف موقع DownDetector، المتخصص في تتبع حالة الخدمات عبر الإنترنت استنادًا إلى الإشارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الآلاف من مستخدمي انستجرام غير قادرين على الاستفادة من التطبيق بالشكل المعتاد في عدد من دول العالم، فيما لجأ العديد من المستخدمين إلى موقع تويتر للإبلاغ عن هذه المشكلة.





حتى أن العديد من مستخدمي الإنترنت نشروا لقطات شاشة لتطبيق الهاتف المحمول وهو يعرض رسالة تقول "Instagram يستمر في التوقف"، ومع ذلك، حتى الآن، لا يوجد رد رسمي من Instagram، ومنذ بداية المشكلة كتب المستخدمون المتأثرون بالانقطاع، تغريدات على موقع تويتر، وتعليقات على منتدى Down Detector، حيث أكد أن هذه المشكلة لا تؤثر على المستخدمين الألمان فحسب، بل تؤثر أيضًا على جميع مستخدمي انستجرام في جميع أنحاء العالم.