دراسة تحذر من المخاطر “القاتلة” للطابعات ثلاثية الأبعاد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 ديسمبر 2020 04:12 مساءً - منذ ساعتين

الطّباعة ثلاثيّة الأبعاد هي إحدى تقنيات التصنيع، حيث يتم تصنيع القطع عن طريق تقسيم التصاميم ثلاثية الأبعاد لها إلى طبقات صغيرة جدا باستخدام برامج الحاسوبية ومن ثم يتم تصنيعها باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد عن طريق طباعة طبقة فوق الأخرى حتى يتكون الشكل النهائي.

وأكد باحثون أن تلك الطابعات ينبعث منها جزيئات بلاستيكية صغيرة، يمكن أن تسبب تلفا في الرئة، خاصة الأطفال دون سن التاسعة، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وكشف الباحثون أن الطابعات ثلاثية الأبعاد تعمل على تراكم طبقات متتالية من اللدائن الحرارية والمعادن والمواد النانوية والبوليمرات من أجل بناء جسم كامل ببطء، وتشكل مخاطر صحية غير متوقعة، بالإضافة إلى تأثيراتها الضارة المعروفة في التلوث البلاستيكي.

وتبين للباحثين أنه خلال الساعات التي تستغرقها عمليات الطباعة الثلاثية، ينبعث العديد من الجسيمات والمنتجات الكيميائية الثانوية في البيئة المحيطة، مشيرين إلى الخطورة تكمن في كثرة الإقبال على تلك الطابعات في المدارس والمكتبات، واستخدامها مؤخرًا لصنع أقنعة واقية للوجه.

وكشفت الدراسة أن الجسيمات المنبعثة من آلات الطباعة عالية التقنية يمكن أن تخترق عمق الرئتين وتتسبب في تلف الخلايا البشرية.

ويعتبر الأطفال الذين تبلغ أعمارهم تسعة أعوام وما دون ذلك، معرضون بشكل خاص للمواد الكيميائية المنبعثة.

وصرح بيتر بيرلي، خبير وكالة حماية البيئة، قائلا: “حتى الآن، لا يوجد لدى العامة سوى القليل من الوعي بكيفية تفادي التعرض المحتمل لانبعاثات الطابعات ثلاثية الأبعاد”.