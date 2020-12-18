تكنولوجيا: مطار "فوستوتشنى" الفضائي الروسي يطلق اليوم أقمارا صناعية بريطانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطلق صاروخ "سويوز – 2.1 بي" الفضائي الروسي الجمعة 18 ديسمبر 36 قمرا صناعيا لشركة " وان ويب" البريطانية الخاصة من مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي، وذلك لأول مرة في تاريخ المطار الفضائي الذي لم يسبق له أن أطلق أقمارا صناعية خاصة.
وينطلق الصاروخ الروسي الساعة 15:26 يوم 18 ديسمبر بتوقيت موسكو، وستنفصل عنه بعد 5 دقائق وحدة التسريع والأقمار الصناعية، ثم ستقوم وحدة التسريع الروسية "فريغات" بإيصال 36 قمرا صناعيا بريطانيا إلى مدار الأرض. وستستغرق تلك العملية، حسب شركة Arianespace التي تولت الإشراف على إطلاق الأقمار الصناعية 3 ساعات و51 دقيقة.
يذكر أن شركة OneWeb تمتلك حاليا في مدار الأرض المنخفض 74 قمرا صناعيا وتعتزم أن تطلق لاحقا مئات الأقمار الصناعية للاتصالات والإنترنت من طراز OneWeb، مع ملاحظة أن "فوستوتشني" هو مطار فضائي روسي مدني حديث تم إنشاؤه منذ 7 أعوام في أقصى شرق روسيا لإطلاق صواريخ "سويوز" و"أنغارا" الفضائية المدنية.
ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، سيشارك رائد فضاء كندي في مهمة Artemis II المخططة لوكالة ناسا، كما أن وكالة الفضاء الكندية لديها مقعد في رحلة مستقبلية إلى البوابة بمجرد اكتمالها.
تقول وكالة الفضاء الكندية، من خلال الانضمام إلى مهمة Artemis II، ستصبح كندا ثاني دولة لديها رائد فضاء يطير حول القمر، ويوجد في كندا حاليًا أربعة رواد فضاء نشطين فقط، ولم تعلن وكالة الفضاء الكندية عمن سيشارك في هذه الشراكة.
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