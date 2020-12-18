شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سماعة أبل AirPods Pro Lite تصل فى 2021.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت أبل مؤخرا أغلى منتج صوتى لها فى شكل مجموعة سماعات رأس لاسلكية - تسمى AirPods Max - ويبدو أن الشركة تعمل الآن على ما يمكن أن يكون مجموعة سماعات الأذن الأكثر تكلفة والتى يُزعم أنها ستسمى AirPods Pro Lite.

ووفقًا لتقرير صادر عن موقع The Elec الكوري، فسيتم إطلاق سماعات الأذن هذه في النصف الأول من 2021 وتأتى بدون دعم ميزة "إلغاء الضوضاء"، وبالتالى سيتم تسعيرها بشكل مناسب 20٪ أقل من AirPods Pro، ويستشهد التقرير بمورد مواد كوري جنوبي يقوم بتطوير تقنية المنظومة في الحزمة (SiP) باستخدام شريحة Airpods 'H1.

وبحسب التقرير، فإن SiP المستخدم لشريحة H1 في Airpods Pro كان دائري الشكل مثل الماوس، فيما سيكون SiP الخاص بشريحة H1 في الإصدار Lite على شكل مربع بسيط، وقال التقرير إن المورد سيخضع لمراجعة الجودة من أبل خلال العام ويبدأ الإنتاج الضخم العام المقبل، وعلى ما يبدو، كان من المقرر إطلاق AirPods Pro في أكتوبر 2020، لكن رؤية أداء مبيعات AirPods Pro، العملاق التكنولوجي في كوبرتينو لم يمضي قدمًا في ذلك.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها ذكر نسخة مخففة من AirPods Pro قيد التشغيل، فطوال عام 2020 سمعنا عنها بقدر ما سمعنا عن AirPods Max، التي تم إطلاقها الآن.